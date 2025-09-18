11°C 27°C
Incêndio deixa cenário de guerra em reciclagem do Norte Pioneiro

Situação aconteceu na manhã desta quinta-feira em um barracão que fica próximo a rodovia Benedito Lúcio Machado

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/09/2025 às 14h44
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra 

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um incêndio de grandes proporções registrado na manhã desta quinta-feira (18) deixou um cenário de guerra e destruição em uma reciclagem que fica no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. O fogo, que teria começado em uma área de vegetação, se espalhou rapidamente devido ao clima seco vindo a atingir um barracão, veículos e materiais recicláveis.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, por volta das 11h00 os agentes receberam chamados para prestar atendimento a um incêndio de grandes proporções em um barracão que fica próximo à rodovia Benedito Lúcio Machado. Diante do chamado, os bombeiros se descolocaram ao endereço informado para combater o fogo.

Quando se aproximavam do local do incêndio, os bombeiros avistaram de longe uma imensa nuvem de fumaça, um prelúdio do trabalho que estava por vir. Devido a intensidade do incêndio, houve a necessidade de apoio da equipe de Cambará e de mais dois caminhões pipa para abastecer as viaturas.

Devido ao local ser um barracão com reciclagem, caminhão e veículos abandonados, o fogo se espalhou rapidamente. O combate às chamas se estendeu até o início da tarde quando as equipes finalmente conseguiram controlar os focos principais do incêndio, mas continuaram no local para realizar o rescaldo e apagar pontos específicos onde ainda havia fogo, como no local onde havia mais material reciclável acumulado.

Após o fogo acabar, o cenário do local lembrava uma área de guerra, com barracões e veículos totalmente consumidos pelo fogo.

Há suspeitas de que o fogo tenha iniciado em uma área de mata e se alastrado até o barracão. O caso deve ser investigado pela equipe da Polícia Civil.

ESTIAGEM PROLONGADA E INCÊNDIO CRIMINOSO

O ano de 2025 tem acumulado um dos maiores períodos de estiagem na região do Norte Pioneiro, situação que contribui para que a vegetação fique seca e situações de incêndios se alastrem rapidamente.

Santo Antônio da Platina, por exemplo, é um dos municípios onde mais há incidentes deste tipo, colocando em risco a vida e saúde das pessoas, além de causar prejuízos particulares e para o Poder Público. Apesar de ser o local onde mais há registros, a situação não é exclusiva da vida dos platinenses. Municípios como Cambará, Wenceslau Braz, Andirá e Siqueira Campos também tem lutado com frequência em relação aos incêndios que, na grande maioria dos casos, é provocada de forma proposital.

Diante deste cenário, as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Civil e prefeituras se uniram em campanhas de combate aos incêndios criminosos. O objetivo é garantir a segurança da população e proteger o meio-ambiente, aumentando o rigor das punições e levando para cadeia quem comete este tipo de crime. Porém, para isso, as autoridades contam com as denúncias da população para poder chegar até estes criminosos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através dos telefones 181 e 190.

