11°C 27°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Governo leva ações de prevenção e combate à violência e às drogas em Cornélio Procópio

Iniciativa coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná destacou a importância da conscientização para a segurança pública e o bem-estar social

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
18/09/2025 às 09h11
Governo leva ações de prevenção e combate à violência e às drogas em Cornélio Procópio
Estudantes da Escola Estadual Ruy Barbosa participaram de uma palestra conduzida pela soldado Dhynes Janayna Silva, da Patrulha Maria da Penha. Foto: SESP

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - O município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, foi palco de uma série de ações de prevenção e combate à violência e ao uso de drogas, com a participação de autoridades e a comunidade. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, destacou a importância da conscientização para a segurança pública e o bem-estar social.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Pela manhã, estudantes da Escola Estadual Ruy Barbosa participaram de uma palestra conduzida pela soldado Dhynes Janayna Silva, da Patrulha Maria da Penha do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM). A abordagem focou em temas sensíveis como violência virtual, violência psicológica, ameaças e o crime de stalking.

“Quando a pessoa é agredida, ela guarda lembranças do ocorrido e passa a tentar entender por que a agressão aconteceu, questionando-se sobre o que poderia ter feito de errado e sentindo-se culpada”, explicou a soldado. A palestra também reforçou a importância de relacionamentos saudáveis, baseados em comunicação, respeito, confiança mútua e apoio emocional.

À tarde, o Centro Cultural foi palco de um evento promovido em colaboração estratégica entre o Centro de Políticas de Proteção a Minorias e Grupos Vulneráveis e o Centro Estadual de Políticas sobre Drogas da SESP. O encontro reuniu autoridades e a comunidade para um diálogo aprofundado sobre a relação entre a violência de gênero e o uso de drogas.

O seminário contou com a participação do coronel Dalton Gean Perovano, coordenador do Programa Mulher Segura, que apresentou as estratégias de prevenção e enfrentamento à violência de gênero. Na sequência, o delegado de polícia Renato Bastos Figueiroa, chefe do CEPESD/SESP, abordou a relação entre o consumo de drogas psicoativas e a violência contra a mulher.

O evento teve a presença de diversas autoridades, como o prefeito Raphael Dias Sampaio, o vice-prefeito Hermes Rodrigues da Fonseca Filho, e o comandante do 18º BPM, coronel Helder de Lima Dantas Junior. Também participaram a secretária da Mulher, Criança, Juventude e Idoso, Luciene Cristina Ribeiro Quintino, a delegada da Mulher de Cornélio Procópio, Thaís Orlandini Pereira, e a presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB, Carla Martins dos Santos Augusto, entre outras lideranças.

As ações realizadas em Cornélio Procópio fazem parte da Missão Paraná II, uma operação integrada da SESP que foca no combate à criminalidade e no fortalecimento da segurança pública em toda a região Norte do estado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Trabalhador encontra pistola carregada abandonada em rodovia da região

Situação foi registrada na rodovia BR-369 no trecho que passa por Cornélio Procópio

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados