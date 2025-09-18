Governo leva ações de prevenção e combate à violência e às drogas em Cornélio Procópio

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - O município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, foi palco de uma série de ações de prevenção e combate à violência e ao uso de drogas, com a participação de autoridades e a comunidade. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, destacou a importância da conscientização para a segurança pública e o bem-estar social.

Pela manhã, estudantes da Escola Estadual Ruy Barbosa participaram de uma palestra conduzida pela soldado Dhynes Janayna Silva, da Patrulha Maria da Penha do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM). A abordagem focou em temas sensíveis como violência virtual, violência psicológica, ameaças e o crime de stalking.

“Quando a pessoa é agredida, ela guarda lembranças do ocorrido e passa a tentar entender por que a agressão aconteceu, questionando-se sobre o que poderia ter feito de errado e sentindo-se culpada”, explicou a soldado. A palestra também reforçou a importância de relacionamentos saudáveis, baseados em comunicação, respeito, confiança mútua e apoio emocional.

À tarde, o Centro Cultural foi palco de um evento promovido em colaboração estratégica entre o Centro de Políticas de Proteção a Minorias e Grupos Vulneráveis e o Centro Estadual de Políticas sobre Drogas da SESP. O encontro reuniu autoridades e a comunidade para um diálogo aprofundado sobre a relação entre a violência de gênero e o uso de drogas.

O seminário contou com a participação do coronel Dalton Gean Perovano, coordenador do Programa Mulher Segura, que apresentou as estratégias de prevenção e enfrentamento à violência de gênero. Na sequência, o delegado de polícia Renato Bastos Figueiroa, chefe do CEPESD/SESP, abordou a relação entre o consumo de drogas psicoativas e a violência contra a mulher.

O evento teve a presença de diversas autoridades, como o prefeito Raphael Dias Sampaio, o vice-prefeito Hermes Rodrigues da Fonseca Filho, e o comandante do 18º BPM, coronel Helder de Lima Dantas Junior. Também participaram a secretária da Mulher, Criança, Juventude e Idoso, Luciene Cristina Ribeiro Quintino, a delegada da Mulher de Cornélio Procópio, Thaís Orlandini Pereira, e a presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB, Carla Martins dos Santos Augusto, entre outras lideranças.

As ações realizadas em Cornélio Procópio fazem parte da Missão Paraná II, uma operação integrada da SESP que foca no combate à criminalidade e no fortalecimento da segurança pública em toda a região Norte do estado.