Influenciadora morre dias depois de aparecer chorando e com maquiagem de palhaço em vídeo

Uma situação suspeita aconteceu com a influenciadora mexicana Flor Marian Izaguirre, que morreu na última sexta-feira (12). Ela foi encontrada em estado crítico em um hotel em Morelia, em Michoacán.

Flor estava desaparecida desde 1º de setembro após postar um vídeo enigmático no perfil do TikTok, plataforma em que acumulava mais de 4 milhões de seguidores. A postagem em questão tem quase 30 milhões de visualizações.

Nas imagens, ela aparece com maquiagem de palhaço, enquanto chora e dubla a música ¿Porqué te vas?, de Jeanette. Na legenda, a influenciadora ainda escreveu parte da canção. A postagem de Flor, antes do desaparecimento, deixou os fãs e seguidores preocupados.

No dia 6 de setembro, a influenciadora foi encontrada ainda com vida, porém em estado debilitado e com condições de saúde graves. Levada ao hospital, Flor ficou internada em terapia intensiva, mas após quase uma semana foi constatada morte cerebral, segundo a Procuradoria Geral de Michoacán. Os órgãos da criadora de conteúdo foram doados.

A música da publicação de Flor, ¿Porqué te vas?, de Jeanette, trouxe más lembranças ao público, que questionou se a canção foi amaldiçoada. Arina Glazunova, de 24 anos, morreu após cair de cabeça na entrada de uma estação de metrô. No momento do acidente, ela estava com uma amiga gravando vídeo para as redes sociais e as duas escutavam ¿Porqué te vas?.

Fonte original Portal Banda B.