Doença infantil altamente contagiosa coloca Wenceslau Braz em alerta

Cidade está em alerta após a identificação de casos de Eritema Infeccioso nos últimos dias

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
17/09/2025 às 18h14
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, está em alerta após a identificação de casos de Eritema Infeccioso, popularmente conhecida como “quinta doença”, em algumas crianças da rede escolar municipal. A Prefeitura, em conjunto com as escolas, reforça orientações aos pais, responsáveis e educadores sobre os sinais da doença, cuidados e prevenção.

O Eritema Infeccioso é uma virose comum na infância, causada pelo parvovírus B19. A doença costuma começar com sintomas leves que se confundem facilmente com um resfriado: febre baixa, dor de cabeça, mal-estar e coriza. Depois de alguns dias, surge a fase característica: uma erupção avermelhada nas bochechas, conhecida como “face esbofeteada”, que pode se espalhar pelo tronco, braços e pernas. Apesar do aspecto, a criança geralmente se mantém bem disposta nesse período.

O vírus se transmite principalmente por meio de gotículas respiratórias, como tosse, espirro ou fala. Em casos mais raros, pode ocorrer transmissão pelo contato com sangue. O momento em que a doença é mais contagiosa é justamente antes do surgimento das manchas, quando os sintomas ainda são leves e se parecem com um simples resfriado.

Segundo a Secretaria de Saúde, não é necessário afastar a criança da escola após o aparecimento das manchas, já que a transmissão praticamente não ocorre nessa fase. No entanto, medidas de prevenção simples podem reduzir o risco de novos casos: lavar as mãos com frequência, usar lenços ao tossir ou espirrar e manter os ambientes bem ventilados.

A prefeitura alerta especialmente as gestantes para a importância de informar possíveis contatos, já que a infecção pode trazer riscos durante a gravidez. Além disso, caso a criança apresente febre alta, cansaço excessivo ou qualquer outro sintoma fora do comum, é recomendado procurar imediatamente o serviço de saúde.

Apesar de geralmente ser uma doença leve e autolimitada, a atenção aos sinais e a comunicação entre famílias e escola são fundamentais para proteger toda a comunidade. A Secretaria de Educação reforça que o cuidado coletivo é essencial para enfrentar situações como esta e garantir que as crianças continuem frequentando as aulas com segurança.

Com esse acompanhamento constante, Wenceslau Braz busca criar um ambiente escolar mais seguro e acolhedor, onde a saúde das crianças é prioridade e pequenas ações de cuidado podem fazer uma grande diferença para toda a comunidade.

