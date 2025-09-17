Historiador lança livro sobre a administração do prefeito “Tidoca” em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Existem muitas formas de eternizar a memória de pessoas importantes. Enquanto alguns criam coleções de fotos, músicas inspiradas nos homenageados e até mesmo estátuas para eternizar um legado, o historiador Rafael Gustavo Pomim Lopes lançará um livro para homenagear a história do ex-prefeito de Jaguariaíva, Aristides Fernandes Soares, uma das maiores influências que ajudaram a moldar a cidade e a vida de seus habitantes.

Conhecido carinhosamente como Tidoca, Aristides foi prefeito de Jaguariaíva entre 1955 e 1959. Mesmo exercendo apenas um mandato, deixou marcas importantes na história do município, sendo responsável por conquistas que transformaram a vida de muitos moradores. Agora, sua trajetória ganha um novo reconhecimento por meio de uma homenagem especial preparada pelo historiador.

Dedicado a registrar momentos fundamentais da história de Jaguariaíva, o historiador Rafael, que também é membro da Academia de Letras dos Campos Gerais, lançará a obra “1.462 dias da administração do prefeito Aristides Fernandes Soares, o ‘Tidoca’”, publicada pela Editora Estúdio Texto. O livro reúne documentos oficiais, artigos de jornal, registros da época e análises que revelam os bastidores de um dos mandatos mais marcantes da política jaguariaívense. Com riqueza de detalhes, a obra destaca o legado de Tidoca em áreas como infraestrutura, urbanismo e gestão pública.

A obra traz ainda o prefácio de Carlos Mendes Fontes Neto, referência na questão patrimonial dos Campos Gerais, que ressalta a importância do estudo de Rafael como contribuição permanente para a preservação da memória política e cultural da região. Para Rafael, a obra simboliza muito mais do que simplesmente contar sobre os quatro anos de governo de Tidoca, sendo considerada um exercício de valorização da história e identidade da cidade.