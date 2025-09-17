13°C 27°C
ALEP SELO DIAMANTE

Historiador lança livro sobre a administração do prefeito “Tidoca” em Jaguariaíva

Rafael Gustavo Pomim Lopes eterniza os principais feitos do prefeito que ajudou a moldar a cidade e a vida de seus habitantes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
17/09/2025 às 14h52 Atualizada em 17/09/2025 às 15h26
Capa do livro “1.462 dias da administração do prefeito Aristides Fernandes Soares, o ‘Tidoca’”. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Existem muitas formas de eternizar a memória de pessoas importantes. Enquanto alguns criam coleções de fotos, músicas inspiradas nos homenageados e até mesmo estátuas para eternizar um legado, o historiador Rafael Gustavo Pomim Lopes lançará um livro para homenagear a história do ex-prefeito de Jaguariaíva, Aristides Fernandes Soares, uma das maiores influências que ajudaram a moldar a cidade e a vida de seus habitantes.

Conhecido carinhosamente como Tidoca, Aristides foi prefeito de Jaguariaíva entre 1955 e 1959. Mesmo exercendo apenas um mandato, deixou marcas importantes na história do município, sendo responsável por conquistas que transformaram a vida de muitos moradores. Agora, sua trajetória ganha um novo reconhecimento por meio de uma homenagem especial preparada pelo  historiador.

Dedicado a registrar momentos fundamentais da história de Jaguariaíva, o historiador Rafael, que também é membro da Academia de Letras dos Campos Gerais, lançará a obra “1.462 dias da administração do prefeito Aristides Fernandes Soares, o ‘Tidoca’”, publicada pela Editora Estúdio Texto. O livro reúne documentos oficiais, artigos de jornal, registros da época e análises que revelam os bastidores de um dos mandatos mais marcantes da política jaguariaívense. Com riqueza de detalhes, a obra destaca o legado de Tidoca em áreas como infraestrutura, urbanismo e gestão pública.

A obra traz ainda o prefácio de Carlos Mendes Fontes Neto, referência na questão patrimonial dos Campos Gerais, que ressalta a importância do estudo de Rafael como contribuição permanente para a preservação da memória política e cultural da região. Para Rafael, a obra simboliza muito mais do que simplesmente contar sobre os quatro anos de governo de Tidoca, sendo considerada um exercício de valorização da história e identidade da cidade.

“Mais do que contar os quatro anos de governo, este livro é um exercício de valorização da história e da identidade de Jaguariaíva. Ao revisitar os dias da administração ‘Tidoca’, buscamos dar voz a um período que ajudou a moldar a cidade e a vida de seus habitantes. Não se trata apenas de olhar para o passado, mas de entender como as decisões, os desafios e as conquistas de então ecoam até hoje na Jaguariaíva que conhecemos. Minha intenção é que cada leitor perceba que a história política local também é parte de sua própria história, e que preservá-la é garantir que nossa memória coletiva permaneça viva e respeitada”, afirma Rafael.

O lançamento acontecerá neste sábado (20), na Casa da Cultura Professor Doutor João Batista Cruz, em Jaguariaíva, e promete reunir autoridades, familiares do homenageado, leitores e moradores em geral, em um encontro que celebra a história e reafirma a importância de preservar a memória coletiva.

