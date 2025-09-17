Laudo médico aponta câncer de pele em Bolsonaro

O laudo médico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgado nesta quarta-feira (17), aponta um quadro de carcinoma — tipo comum de câncer de pele — nas lesões que foram retiradas durante procedimento cirúrgico no último domingo (14).

Bolsonaro recebeu alta no início da tarde desta quarta, após passar a noite internado por conta de um quadro de pressão alterada, vômitos e tontura.

O ex-presidente foi tratado com medicamentos por via endovenosa e recebeu hidratação. Com isso, apresentou melhoras dos sintomas e da função renal, segundo o boletim médico.

Após a liberação, um dos médicos que acompanha o ex-presidente, Claudio Birolini, concedeu uma coletiva de imprensa e explicou que o resultado aponta para um tipo de câncer.

"O câncer de pele, a grosso modo, você tem três tipos de lesões, que é o carcinoma baso-celular, o carcinoma espino-celular, o carcinoma de células escamosas — que é o que ele tem —, e o melanoma. O carcinoma baso-celular, geralmente, só tem crescimento local, mas é um câncer potencialmente grave, que pode dar metástase", explicou o médico Claudio Birolini.

O médico pondera que as lesões já foram retiradas, mas Bolsonaro terá de ser acompanhado periodicamente para avaliar o quadro. Não há, no momento, necessidade de novos procedimentos de saúde.

Para ir ao hospital, Bolsonaro saiu da casa onde cumpre prisão domiciliar e a defesa dele precisou apresentar os motivos da saída para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lesões na pele

No último domingo (14), Bolsonaro passou por um procedimento cirúrgico para retirar algumas lesões na pele. O material foi encaminhado para biópsia, e o resultado foi divulgado no boletim desta quarta.

Segundo a equipe médica, o laudo aponta para a presença de carcinoma de células escamosas, em duas das oito manchas removidas.

Apesar do resultado da biópsia, Bolsonaro não precisará passar por novos procedimentos cirúrgicos, mas deve ser avaliado periodicamente em função do quadro.

Confira o boletim médico na íntegra:

Brasília, 17 de setembro de 2025 - O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa. O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas "in situ", em duas das oito lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Recebe alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico.