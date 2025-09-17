Caminhonete de homem morto em Arapoti é furtada durante julgamento dos acusados

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Uma mulher que buscava por Justiça após ter o pai assassinado viu os réus serem condenados pelo Tribunal do Júri de Arapoti, nos Campos Gerais, nesta terça-feira (17). Porém, assim que chegou em casa ela foi surpreendida ao perceber que a caminhonete que era do seu pai, a vítima do homicídio, havia sido furtada.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a caminhonete Ford F4000 de cor prata com carroceria de madeira e placas AUS-3594 foi furtada em uma propriedade rural situada ao bairro Serro do Leão. O veículo pertenceu a Jorge Pietroski, mais conhecido como “Jorjão do Mel” que foi morto em uma emboscada armada por uma jovem que ele mantinha um relacionamento na época do crime.

Segundo as investigações, o crime foi premeditado por Vitória Bertoldo Bispo, na época com 21 anos, que mantinha um relacionamento com Jorge. Ela teria contato com a ajuda de dois suspeitos e dois menores de idade que foram recebidos pela mulher na casa em que o casal residia enquanto Jorge tomava banho. Assim que saiu do banheiro, a vítima foi surpreendida e morta com golpes de barra de ferro e asfixia. Em seguida, o corpo de Jorge foi abandonado em uma área rural entre Arapoti e Jaguariaíva.

Nesta terça-feira, foi realizado o tribunal do Júri onde Vitória e outro suspeito foram condenados pela Justiça. Uma mulher de 33 anos, que é filha de Jorjão do Mel, esteve o dia todo no Fórum acompanhando o julgamento em busca de Justiça pela memória de seu pai, mas quando chegou em casa acabou sendo surpreendida novamente ao ver que a caminhonete havia sido furtada.

Denúncias que possam ajudar a família a encontrar o veículo podem ser feitas através do telefone 190 da Polícia Militar de forma anônima.