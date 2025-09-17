Prefeito de Sengés decreta luto oficial pela morte do Pastor Levy Martins

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Sengés amanheceu entristecida nesta terça-feira (16) com a notícia do falecimento do Reverendíssimo Levy Martins, aos 63 anos de idade, Pastor da Igreja Presbiteriana do município desde 1994. Reconhecido por sua dedicação à fé e pelo trabalho incansável junto à comunidade, Levy deixa um legado de amor, solidariedade e espiritualidade que marcou a vida de inúmeras famílias sengeanas.

Em homenagem à sua trajetória, e respeito por sua influência espiritual na cidade, o prefeito Gerson Nunes decretou luto oficial de três dias no município. Durante esse período, como reconhecimento por sua dedicação, a bandeira de Sengés ficará hasteada a meio mastro em todos os órgãos públicos, representando uma homenagem em despedida ao pastor.

Apesar do decreto, a prefeitura informa que as repartições municipais seguirão em funcionamento normal durante estes dias, mas permanecerão em luto pela partida do líder espiritual. “A Prefeitura Municipal se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade sengeana pela perda deste grande líder espiritual”, enfatizou a prefeitura.

Há 31 anos, Levy Martins construiu uma relação profunda com os moradores, conduzindo não apenas cultos e celebrações religiosas, mas também participando ativamente da vida social do município. Sempre presente em causas comunitárias, o Pastor era lembrado pela simplicidade no trato e pela palavra acolhedora que oferecia nos momentos mais difíceis.

A Igreja Presbiteriana, lamentou a perda do pastor, mas firmou sua despedida com base em passagens Bíblicas. “O Senhor o chamou para o descanso eterno, onde já não há dor nem sofrimento, mas somente a paz e a glória do nosso Deus. Hoje nos despedimos de um pastor, amigo e irmão, que deixou marcas eternas em nossas vidas e no Reino de Deus”, disse a Igreja.

Para aqueles que acompanharam a trajetória de Levy como pastor, a tristeza é imensa. “Conheci o pastor Levy desde sua chegada em Sengés, ficou hospedado em minha casa até a confirmação dele como pastor da Igreja. Além de ser um homem digno de respeito, é um dos melhores pastores que conheci. Descanse em paz, meu pastor, meu amigo”, afirmou um morador.

Contudo, o corpo de Levy está sendo velado na Igreja Presbiteriana, onde fiéis, amigos e familiares fazem suas últimas despedidas. O sepultamento acontece às 17h00 desta quarta-feira (17) no Cemitério Municipal de Sengés.