Governador assina decreto para construções da Casa da Mulher Paranaense em cidades do Norte Pioneiro

Cada cidade receberá R$ 60 milhões para a construção das primeiras unidades do programa, com foco em fortalecer o cuidado às mulheres e ampliar a proteção diante da violência

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
17/09/2025 às 09h02
Projeto modelo de como será cada unidade da Casa da Mulher Paranaense. Foto: SEMIPI

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta semana um decreto que cria, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), em parceria com a Secretaria de Estado das Cidades (Secid), o Programa Casa da Mulher Paranaense, um programa que busca fomentar o protagonismo das mulheres através de diversas iniciativas. No total, 30 cidades receberão a iniciativa, sendo que dois deles são do Norte Pioneiro.

Por meio do decreto, a gestão estadual autorizou a Semipi e a Secid a celebrarem convênios ou instrumentos congêneres com os municípios contemplados pelo programa, devendo executar sua formalização, publicidade, fiscalização, liberação de recursos e emissão do termo de cumprimento do objetivo. A iniciativa vai destinar mais de R$ 60 milhões a 30 municípios selecionados para a construção das primeiras unidades do programa.

No Norte Pioneiro, as cidades selecionadas são Ribeirão do Pinhal e São Jerônimo da Serra, acompanhadas de Antonina, Astorga, Campo Largo, Campo Mourão, Capitão Leônidas Marques, Centenário do Sul, Cianorte, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Loanda, Mangueirinha, Nova Prata do Iguaçu, Paiçandu, Pinhais, Pinhão, Piraquara, Pitanga, Ponta Grossa, Reserva, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Negro, São José dos Pinhais, São Miguel do Iguaçu, Toledo e Umuarama.

A proposta do decreto tem como objetivo geral fomentar o protagonismo, o desenvolvimento de potencialidades, a autonomia, o exercício da cidadania, a integração social das mulheres e o bem-estar feminino, bem como apoiar o sistema de governança da política da mulher.

A previsão é de entrega das 30 unidades até 2026, com foco em fortalecer o cuidado às mulheres, fomentar sua prosperidade e ampliar a proteção diante da violência. Diferente do modelo federal, as unidades vão funcionar como equipamentos multifuncionais, unindo acolhimento e proteção contra a violência com qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e atendimento interdisciplinar, ampliando a autonomia econômica e social das mulheres.

“A Casa da Mulher Paranaense vem para fortalecer e consolidar cada vez mais a política da mulher como uma política de Estado, um compromisso do Governo do Paraná. Essas primeiras 30 casas, que serão construídas em diversas cidades, vêm para consolidar as oportunidades que as mulheres terão de vencer a violência, fortalecer sua autonomia e, principalmente, conquistar independência financeira”, destaca a secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), Leandre Del Ponte.

