Bolsonaro é encaminhado ao hospital às pressas em Brasília

Ex-presidente teria sofrido mal-estar, queda de pressão e vômitos

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
16/09/2025 às 18h30
Bolsonaro é encaminhado ao hospital às pressas em Brasília
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado para um hospital de Brasília, na tarde desta terça-feira (16/9). De acordo com informações publicadas no Metrópoles, Bolsonaro teria tido um mal-estar, seguido de queda de pressão e vômitos.

Mais cedo, a defesa de Bolsonaro havia apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) um atestado médico referente a exames realizados no fim de semana. O documento aponta que o ex-presidente apresenta anemia por deficiência de ferro e que uma tomografia de tórax revelou imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração.

Um aparato policial formado por um comboio de veículos e um helicóptero foi usado no transporte de Bolsonaro ao hospital.

Fonte original Portal Leo Dias.

