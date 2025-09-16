Bolsonaro é encaminhado ao hospital às pressas em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado para um hospital de Brasília, na tarde desta terça-feira (16/9). De acordo com informações publicadas no Metrópoles, Bolsonaro teria tido um mal-estar, seguido de queda de pressão e vômitos.

Mais cedo, a defesa de Bolsonaro havia apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) um atestado médico referente a exames realizados no fim de semana. O documento aponta que o ex-presidente apresenta anemia por deficiência de ferro e que uma tomografia de tórax revelou imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração.

Um aparato policial formado por um comboio de veículos e um helicóptero foi usado no transporte de Bolsonaro ao hospital.

Fonte original Portal Leo Dias.