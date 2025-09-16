14°C 26°C
Imagens fortes! Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, expõe vídeo de agressão que sofreu do ex-marido

Ela já havia dado entrada em um pedido de medida protetiva contra o ex-marido, que teria um histórico de comportamento violento

Por: DAVI MARTINS Fonte: BANDA B
16/09/2025 às 18h28
Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Logo após ser anunciada como participante da nova edição de A Fazenda, a influenciadora Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, resolveu quebrar o silêncio de forma impactante. Ela publicou nas redes sociais um vídeo chocante que mostra as agressões físicas que sofreu do ex-marido, Alexandre Navarro Junior.

Nas imagens, registradas em frente à escola do filho do ex-casal, Rayane aparece sendo empurrada e chutada violentamente. A publicação veio acompanhada de um desabafo, no qual a influencer denuncia os anos de abuso que teria sofrido durante e após a gestação.

“Eu não sou a única mulher vítima de violência doméstica, perseguida por um abusador, vítima de um narcisista e caluniada por quem deveria me respeitar. Eu sou mulher que não se cala, não aceita mais em silêncio e transformou sua dor em coragem”.

Veja o vídeo aqui.

Além da exposição do vídeo, Rayane já havia dado entrada em um pedido de medida protetiva contra o ex-marido, que teria um histórico de comportamento violento. O caso ganha ainda mais repercussão por acontecer justamente no momento em que ela entra no radar nacional como participante do reality da Record TV.

Nas redes, o apoio à influencer foi imediato. Seguidores e ativistas contra a violência doméstica aplaudiram a coragem de tornar pública uma situação tão delicada — e de usar a visibilidade para alertar outras mulheres. Enquanto isso, Alexandre Navarro ainda não se pronunciou sobre as denúncias e imagens divulgadas.

A repercussão promete continuar nos próximos dias, especialmente após a estreia do reality, onde o tema pode vir à tona mais uma vez diante de milhões de telespectadores.

Fonte original Portal Banda B.

