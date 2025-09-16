Arapoti investe em tecnologia para agilizar diagnóstico precoce de câncer de pele

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura Municipal de Arapoti, nos Campos Gerais, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta semana os atendimentos de Tele Dermatologia. A iniciativa permite o envio de exames e imagens de forma online, garantindo maior agilidade no diagnóstico de doenças dermatológicas e, sobretudo, na detecção precoce de casos de câncer de pele.

O primeiro atendimento ocorreu nesta terça-feira (16), no Centro de Especialidades Médicas (CEM), e foi acompanhado pela secretária municipal de Saúde, Andrea Silva. O novo serviço foi estruturado para atender casos específicos e situações de suspeita de câncer de pele, utilizando recursos tecnológicos para facilitar o encaminhamento e a análise clínica.

No processo de atendimento, as lesões suspeitas são avaliadas de forma clínica e registradas em fotografias produzidas com o dermatoscópio, equipamento que amplia e detalha as imagens da pele. Todo o material é encaminhado eletronicamente ao dermatologista, que tem até 72 horas para realizar a avaliação, emitir diagnóstico, prescrever tratamento ou, em situações de suspeita confirmada, realizar o encaminhamento com prioridade para a oncologia.

A triagem inicial será realizada em dois locais: no próprio Centro de Especialidades Médicas, conhecido como antigo Materno, e na Unidade de Saúde do Bosque. Os atendimentos serão conduzidos pelos médicos Milena Sanches Oliveira e Bruno Ricardo de Moraes, além da enfermeira Alete Vornes, que atuarão na coleta de dados clínicos e imagens para envio ao sistema de telemedicina.

Os pacientes que necessitarem do serviço serão encaminhados pelas equipes das unidades de saúde de Arapoti, a partir da avaliação realizada nos postos de atendimento do município. Dessa forma, o sistema de Tele Dermatologia funcionará integrado à rede básica, garantindo que a população tenha acesso mais rápido ao diagnóstico especializado.

Com a implantação do atendimento, a Secretaria de Saúde de Arapoti busca oferecer alternativas modernas e eficazes para reduzir o tempo de espera entre a identificação de lesões e o início de tratamentos. A expectativa é de que o serviço contribua para a detecção precoce do câncer de pele e traga mais resolutividade também para outros problemas dermatológicos, com integração entre a atenção primária e especialistas.