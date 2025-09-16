Vereadores homenageiam jovem que arriscou a vida para salvar casal de idosos em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Na noite desta segunda-feira (15), a cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, foi palco de uma homenagem emocionante. A Câmara de Vereadores prestou uma Moção de Aplausos a Ivan Barbosa, reconhecendo sua coragem ao agir de forma heroica e arriscar sua própria vida para salvar um casal de idosos que estava sendo atacado por dois PitBulls.

O caso aconteceu no dia 24 de novembro do ano passado e ficou marcado na memória dos moradores. Ivan estava na casa da avó, em um domingo à tarde, quando ouviu gritos vindos da rua.

Ao sair para ver o que acontecia, se deparou com uma cena desesperadora: uma idosa caída no chão, sendo atacada brutalmente por um dos cães, enquanto o outro ameaçava o casal. Sem hesitar, Ivan correu para ajudar. No entanto, ao tentar afastar os animais, ele acabou gravemente ferido. Ainda assim, conseguiu impedir que o ataque resultasse em uma tragédia maior.

As consequências para Ivan foram sérias. Ele ficou debilitado por três semanas, sem poder exercer sua profissão de barbeiro, já que os ferimentos exigiram cuidados intensivos. Apesar da dor e das marcas físicas, o que mais pesou para ele foi reviver a cena e a sensação de ter colocado a própria vida em risco para salvar outras.

Quase um ano após o episódio, a bravura de Ivan foi reconhecida de forma oficial. Em uma Sessão solene, os vereadores da cidade aprovaram e entregaram a ele uma Moção de Aplausos, como forma de gratidão e respeito por sua coragem.

Em entrevista com a reportagem, Ivan contou que não esperava qualquer tipo de reconhecimento, mas que se sentiu muito grato com a homenagem feita na Câmara. “É um sentimento gratificante, apesar de eu não esperar nada em troca pelo ocorrido na época. Porém, estou muito grato com a homenagem”, disse o jovem.

Ivan ainda contou que aproveitou o momento para expor sua opinião mais sincera sobre animais de grande porte, como os PitBulls. “Pude expor minha opinião sobre animais que possam oferecer risco para a sociedade. E foi muito bem aceita por todos. Ressaltei que qualquer cidadão tem o direito de ter o animal que bem entender, porém, tem deveres, e um deles não é colocar em risco as demais pessoas”, enfatizou.

Homenagem foi realizada na noite desta segunda-feira (15). Foto: Divulgação

Contudo, o gesto simboliza não apenas o agradecimento da comunidade, mas também o reconhecimento da coragem de Ivan Barbosa, que arriscou tudo para salvar vidas.