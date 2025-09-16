Secretário de Segurança realizará palestras sobre ações do Estado no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Nesta semana, o secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, realizará duas importantes palestras no Norte Pioneiro detalhando algumas das principais Ações de Estado de Segurança Pública. Estas palestras integram as atividades da Missão Paraná II, iniciativa das forças de segurança do estado que busca ampliar a presença policial e aproximar a sociedade das corporações.

A primeira palestra acontecerá na cidade de Cornélio Procópio, um dos municípios que estão sendo utilizados como sedes da Missão na região. O evento acontecerá na sede da OAB, nesta quarta-feira (17), com início às 19h00, recebendo apoio e colaboração da Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop).

Já a segunda palestra, acontecerá na quinta-feira (18), na cidade de Jacarezinho, que também está sediando a Missão. Em Jacarezinho, com apoio da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro do Paraná (Amunorpi), a palestra acontecerá no Cine Iguaçu, com início às 19h00. Em ambas as cidades, a expectativa é que o evento reúna autoridades, lideranças e moradores de diversas cidades da região.

Uma das ações mais recentes da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná, é o lançamento da terceira edição da Operação Sinergia, uma iniciativa que integra a Missão Paraná II, e reúne ações conjuntas das polícias Militar, Civil, Penal e Científica. Durante esta etapa da Operação, as forças de segurança atuarão em toda a região Norte do Paraná, incluindo o Norte Pioneiro, com sedes operacionais em Jacarezinho e Cornélio Procópio.

A Missão, combina policiamento ostensivo, prevenção de crimes e repressão qualificada, mas também inclui atividades voltadas à interação com a população. Antes de cada etapa da operação, são realizadas exposições públicas que permitem que os cidadãos conheçam de perto o trabalho das corporações, incluindo equipamentos, veículos e tecnologias utilizados pelas polícias e pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Para o secretário Hudson Teixeira, a integração entre as forças de segurança é essencial para garantir resultados eficazes. "Cada operação demonstra a integração das forças de segurança estaduais, visando a proteção ao cidadão. É uma abordagem coordenada que permite neutralizar atividades criminosas e, ao mesmo tempo, realizar ações estratégicas de proximidade, como a Missão Paraná, reforçando o diálogo com a população na região", afirma.

Contudo, a palestra em Jacarezinho promete detalhar essas ações e apresentar à comunidade os resultados da operação, reforçando a importância da participação e do entendimento da sociedade no trabalho de segurança pública.