14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Secretário de Segurança realizará palestras sobre ações do Estado no Norte Pioneiro

Hudson Leôncio estará em Cornélio Procópio e Jacarezinho nesta semana para detalhar as operações voltadas à segurança pública no Estado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/09/2025 às 10h59
Secretário de Segurança realizará palestras sobre ações do Estado no Norte Pioneiro
Hudson Teixeira, anunciado como secretário de Segurança do Estado em 2022. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Nesta semana, o secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, realizará duas importantes palestras no Norte Pioneiro detalhando algumas das principais Ações de Estado de Segurança Pública. Estas palestras integram as atividades da Missão Paraná II, iniciativa das forças de segurança do estado que busca ampliar a presença policial e aproximar a sociedade das corporações.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página

A primeira palestra acontecerá na cidade de Cornélio Procópio, um dos municípios que estão sendo utilizados como sedes da Missão na região. O evento acontecerá na sede da OAB, nesta quarta-feira (17), com início às 19h00, recebendo apoio e colaboração da Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop).

Já a segunda palestra, acontecerá na quinta-feira (18), na cidade de Jacarezinho, que também está sediando a Missão. Em Jacarezinho, com apoio da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro do Paraná (Amunorpi), a palestra acontecerá no Cine Iguaçu, com início às 19h00. Em ambas as cidades, a expectativa é que o evento reúna autoridades, lideranças e moradores de diversas cidades da região.

Uma das ações mais recentes da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná, é o lançamento da terceira edição da Operação Sinergia, uma iniciativa que integra a Missão Paraná II, e reúne ações conjuntas das polícias Militar, Civil, Penal e Científica. Durante esta etapa da Operação, as forças de segurança atuarão em toda a região Norte do Paraná, incluindo o Norte Pioneiro, com sedes operacionais em Jacarezinho e Cornélio Procópio.

A Missão, combina policiamento ostensivo, prevenção de crimes e repressão qualificada, mas também inclui atividades voltadas à interação com a população. Antes de cada etapa da operação, são realizadas exposições públicas que permitem que os cidadãos conheçam de perto o trabalho das corporações, incluindo equipamentos, veículos e tecnologias utilizados pelas polícias e pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Para o secretário Hudson Teixeira, a integração entre as forças de segurança é essencial para garantir resultados eficazes. "Cada operação demonstra a integração das forças de segurança estaduais, visando a proteção ao cidadão. É uma abordagem coordenada que permite neutralizar atividades criminosas e, ao mesmo tempo, realizar ações estratégicas de proximidade, como a Missão Paraná, reforçando o diálogo com a população na região", afirma.

Contudo, a palestra em Jacarezinho promete detalhar essas ações e apresentar à comunidade os resultados da operação, reforçando a importância da participação e do entendimento da sociedade no trabalho de segurança pública.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O Museu Campos Gerais completou 75 anos nesta semana. Foto: Aline Jasper, Arquivo Museu Campos Gerais, Gabriel Miguel, Jessica Nata/UEPG
SÍMBOLO CULTURAL Há 5 horas

Museu Campos Gerais completa 75 anos como referência cultural e científica do Paraná

Com nova sede restaurada, recordes de público e exposições inéditas, o museu mais antigo do interior do Estado vive um dos momentos mais marcantes de sua trajetória

 A entrega aconteceu em Brasília durante o III Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal. Foto: Tesouro Nacional
DESTAQUE NACIONAL Há 6 horas

Paraná recebe prêmio do Tesouro Nacional e se destaca na qualidade de informações fiscais

Estado recebeu nesta segunda-feira (15) o prêmio de Reconhecimento dos Entes Classificados como Capag A+

 Carreta ficará na Praça Adhemar de Barros. Foto: SEIA
TECNOLOGIA Há 21 horas

Carreta da Inovação chega em mais uma cidade da região nesta semana

Projeto que oferece atividades voltadas à tecnologia chega em Figueira

 Iniciativa faz parte da Missão Paraná II e tem como objetivo reforçar o policiamento, prevenir crimes e intensificar a repressão contra atividades criminosas. Foto: SESP-PR
OPERAÇÃO SINERGIA Há 1 dia

Forças de segurança se unem em grande operação para combater o crime no Norte Pioneiro

Operação Sinergia III começou nesta segunda-feira (15) com sedes em Cornélio Procópio e Jacarezinho

 Etapa do programa entregou óculos para 222 alunos da região. Foto: SEDEF
BONS OLHOS Há 1 dia

Governo entrega óculos para mais 220 alunos do Norte Pioneiro

Foram contemplados estudantes de São Sebastião da Amoreira, Figueira e Itambaracá nesta nova etapa do Bons Olhos Paraná

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados