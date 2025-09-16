14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Arapoti avança na marcação da Escarpa Devoniana e aposta no turismo local

Prefeitura já sinalizou mais de 40 km do percurso da Escarpa e ainda orientou os moradores sobre a importância de preservar a trilha e receber bem os visitantes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/09/2025 às 10h24
Arapoti avança na marcação da Escarpa Devoniana e aposta no turismo local
Prefeitura avançou em mais uma etapa de sinalização da trilha. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais, segue dando passos importantes na consolidação do turismo sustentável com a continuidade da demarcação do Caminho da Escarpa Devoniana. Na última semana, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio do ICMBio, avançou em mais uma etapa de sinalização da trilha, que atravessa os Campos Gerais e conecta dez municípios da região.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página

A Escarpa Devoniana é uma das formações geológicas mais importantes do Paraná e do Brasil. Trata-se de uma faixa de terrenos elevados com bordas abruptas que se estendem por mais de 260 km. A região se destaca não só pela beleza natural — com cânions, rios, vales e florestas —, mas também pelo patrimônio cultural e histórico que preserva, tornando-se um verdadeiro convite para quem busca contato com a natureza e história local.

Segundo o plano de criação da Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana, os municípios do trajeto formam um ecossistema único, alternando trechos de floresta de araucária, matas de galerias e afloramentos rochosos. Além disso, abrigam cenários de grande beleza, como canyons, e vestígios arqueológicos e pré-históricos que merecem atenção especial e proteção.

Em Arapoti, o percurso da Escarpa soma cerca de 50 km, dos quais mais de 40 km já receberam sinalização. Além das sinalizações, a prefeitura também está trabalhando com a conscientização da população.

Durante as atividades, moradores foram orientados sobre a importância de conservar e ajudar a preservar as marcações instaladas e, além disso, foram orientados sobre como apoiar os visitantes, oferecendo água, alimentação e hospedagem aos peregrinos, ajudando assim, a conquistar cada vez mais turistas na cidade.

O projeto também valoriza a tradição tropeira, que foi decisiva para a criação do município, surgido como ponto de parada para os tropeiros. Hoje, essa influência cultural é celebrada como patrimônio histórico da cidade, fortalecendo a identidade local.

Mais do que promover o turismo, a iniciativa busca preservar a biodiversidade, proteger as formações rochosas e criar oportunidades de renda para os moradores, incentivando práticas sustentáveis que impulsionam a economia da região. Com a presença de visitantes, a economia da cidade terá um impulso significativo.

Além de Arapoti, a Escarpa Devoniana passa por Lapa, Balsa Nova, Porto Amazonas, Palmeira, Campo Largo, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Tibagi, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Sengés, fortalecendo um corredor natural e cultural que conecta toda a região dos Campos Gerais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
INVESTIGAÇÃO Há 1 dia

Homem sequestrado em Arapoti é obrigado a pagar R$ 22 mil a criminosos em Wenceslau Braz

Em outra ocorrência, Polícia Civil também prendeu homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 1 dia

Alunos de Arapoti participam do Festival de Primavera dos Campos Gerais

Evento aconteceu em Castro e município participou com viagem de alunos da rede municipal e stand de turismo

 Homem morreu no local. Foto: Reprodução/Voz do Povo
PR-092 Há 4 dias

Homem morre atropelado por caminhão na PR-092

Tragédia aconteceu na noite desta quinta-feira (11), em Arapoti

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 6 dias

Arapoti realiza ações do Setembro Amarelo e orienta sobre atendimento em saúde mental

Campanha Setembro Amarelo em Arapoti leva palestras a empresas e orienta população sobre fluxo de atendimento em saúde mental no município

 Sessão Ordinária foi marcada pela Moção de Repúdio e de Aplausos. Foto: Divulgação
INDIGNAÇÃO Há 7 dias

Câmara de Arapoti se une contra o racismo e homenageia atleta vítima de injúrias

Vereadores aprovaram Moção de Repúdio ao crime e cobraram justiça pelas ofensas sofridas pelo jogador Bruno Henrique de Oliveira, o Bruninho

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados