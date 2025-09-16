Arapoti avança na marcação da Escarpa Devoniana e aposta no turismo local

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais, segue dando passos importantes na consolidação do turismo sustentável com a continuidade da demarcação do Caminho da Escarpa Devoniana. Na última semana, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio do ICMBio, avançou em mais uma etapa de sinalização da trilha, que atravessa os Campos Gerais e conecta dez municípios da região.

A Escarpa Devoniana é uma das formações geológicas mais importantes do Paraná e do Brasil. Trata-se de uma faixa de terrenos elevados com bordas abruptas que se estendem por mais de 260 km. A região se destaca não só pela beleza natural — com cânions, rios, vales e florestas —, mas também pelo patrimônio cultural e histórico que preserva, tornando-se um verdadeiro convite para quem busca contato com a natureza e história local.

Segundo o plano de criação da Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana, os municípios do trajeto formam um ecossistema único, alternando trechos de floresta de araucária, matas de galerias e afloramentos rochosos. Além disso, abrigam cenários de grande beleza, como canyons, e vestígios arqueológicos e pré-históricos que merecem atenção especial e proteção.

Em Arapoti, o percurso da Escarpa soma cerca de 50 km, dos quais mais de 40 km já receberam sinalização. Além das sinalizações, a prefeitura também está trabalhando com a conscientização da população.

Durante as atividades, moradores foram orientados sobre a importância de conservar e ajudar a preservar as marcações instaladas e, além disso, foram orientados sobre como apoiar os visitantes, oferecendo água, alimentação e hospedagem aos peregrinos, ajudando assim, a conquistar cada vez mais turistas na cidade.

O projeto também valoriza a tradição tropeira, que foi decisiva para a criação do município, surgido como ponto de parada para os tropeiros. Hoje, essa influência cultural é celebrada como patrimônio histórico da cidade, fortalecendo a identidade local.

Mais do que promover o turismo, a iniciativa busca preservar a biodiversidade, proteger as formações rochosas e criar oportunidades de renda para os moradores, incentivando práticas sustentáveis que impulsionam a economia da região. Com a presença de visitantes, a economia da cidade terá um impulso significativo.

Além de Arapoti, a Escarpa Devoniana passa por Lapa, Balsa Nova, Porto Amazonas, Palmeira, Campo Largo, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Tibagi, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Sengés, fortalecendo um corredor natural e cultural que conecta toda a região dos Campos Gerais.