Ministério Público denuncia Hytalo Santos e marido por tráfico de pessoas e exploração sexual de menores

MP indicou que Hytalo e Israel usavam “artifícios de fraudes” para atrair vítimas em situação de vulnerabilidade

Por: DAVI MARTINS Fonte: BANDA B
15/09/2025 às 18h34
Ministério Público denuncia Hytalo Santos e marido por tráfico de pessoas e exploração sexual de menores
Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente. Foto: Divulgação

O Ministério Público da Paraíba denunciou nesta segunda-feira (15) o influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Vicente, por favorecimento de exploração sexual e outros dois crimes. O órgão disse que a investigação apontou que a dupla agia com “modus operandi estruturado e premeditado, voltado à exploração sexual de crianças e adolescentes”.

Casal foi denunciado por três crimes. Sendo eles: tráfico de pessoas por agenciar e aliciar adolescentes e suas famílias; produção de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes; e favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável.

O MPPB disse que a dupla oferecia “promessas ilusórias” aos jovens e famílias. Isso ocorria para controlar a liberdade e vida íntima das vítimas, visando a exploração sexual delas. Também apontou que a produção do conteúdo almejava a monetização e aumento do engajamento digital, além do incentivo à prática de atos sexuais -incluindo a exposição de adolescentes em locais voltados à exploração sexual.

Órgão indicou que Hytalo e Israel usavam “artifícios de fraudes” para atrair vítimas em situação de vulnerabilidade. Entre eles estavam o uso de promessas de fama e vantagens materiais. Denúncia foi apresentada à 2ª Vara Mista de Bayeux, que decidirá se torna o casal réu pelos crimes.

A reportagem tenta contato com a defesa do casal. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Fonte original Portal Banda B.

