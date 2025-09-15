14°C 26°C
Prefeitura de Wenceslau Braz investe em ações de boas práticas ambientais

Iniciativas vão desde a gestão dos resíduos até ações educativas voltadas para diferentes públicos, com foco na construção de uma cidade mais limpa, equilibrada e consciente

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/09/2025 às 16h17
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - O município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, tem ampliado os investimentos em preservação ambiental e práticas de sustentabilidade, buscando envolver a comunidade e adotar medidas que fortaleçam o cuidado com o meio ambiente. As iniciativas vão desde a gestão dos resíduos até ações educativas voltadas para diferentes públicos, com foco na construção de uma cidade mais limpa, equilibrada e consciente.

Uma das medidas recentes foi a visita técnica ao aterro sanitário operado pelo Consórcio CIAS, realizada pelo Departamento de Meio Ambiente em parceria com o fiscal de contrato do município. O encontro teve como objetivo discutir estratégias e alinhamentos técnicos para prolongar a vida útil do espaço, além de buscar soluções para um manejo mais eficiente e sustentável dos resíduos sólidos.

A conscientização da população também tem sido prioridade. No Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), uma palestra especial sobre Educação Ambiental foi direcionada à turma da Melhor Idade. O encontro abordou temas como preservação, sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente, incentivando os idosos a participarem ativamente de práticas que contribuem para um futuro mais equilibrado.

Outra ação de destaque foi a retirada das lixeiras comunitárias no loteamento Gralha Azul. A medida, segundo a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Juliana Fernandes, atende a pedidos da comunidade e tem como objetivos prevenir a poluição visual, reduzir a proliferação de vetores de doenças e estimular os moradores a utilizarem lixeiras individuais em suas residências, promovendo maior responsabilidade no descarte correto dos resíduos.

O município também tem investido em práticas voltadas para a valorização do solo, como a produção de adubo orgânico a partir da trituração de galhos e restos vegetais. O processo, que leva cerca de 90 dias, transforma os materiais em nutrientes que retornam ao solo, fortalecendo a terra e promovendo a preservação da natureza. A iniciativa destaca a importância de devolver à natureza parte de sua própria riqueza.

Complementando esse conjunto de ações, a prefeitura instalou placas educativas em diferentes pontos da cidade. As sinalizações trazem orientações sobre atitudes sustentáveis e sobre o descarte adequado dos resíduos, com o objetivo de sensibilizar a população e estimular a adoção de práticas que reforçam a limpeza urbana e a preservação ambiental.

Com essas frentes de atuação, Wenceslau Braz se consolida no caminho da sustentabilidade, envolvendo a gestão pública e a comunidade em medidas que buscam qualidade de vida e responsabilidade com o futuro.

 

