Trabalhador encontra pistola carregada abandonada em rodovia da região

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - A equipe da Polícia Militar apreendeu uma pistola carregada que foi encontrada por um trabalhador na rodovia BR-369. A situação foi registrada no fim da manhã da sexta-feira (12) em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h30 os policiais receberam um chamado onde um homem relatou que estava trabalhando as margens da rodovia quando encontrou uma pistola. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado se tratar de uma pistola 9mm carregada com 15 munições.

Frente aos fatos, a arma foi apreendida e entregue a Polícia Civil.