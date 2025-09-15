12°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Homem sequestrado em Arapoti é obrigado a pagar R$ 22 mil a criminosos em Wenceslau Braz

Em outra ocorrência, Polícia Civil também prendeu homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/09/2025 às 11h32
Homem sequestrado em Arapoti é obrigado a pagar R$ 22 mil a criminosos em Wenceslau Braz
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois homens em Arapoti na quinta-feira (11) e na sexta-feira (12) em diferentes ações de combate ao crime. As prisões foram resultado de investigações da Delegacia de Arapoti e tiveram como foco delitos graves registrados no município e na região.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

No primeiro caso, um homem de 36 anos foi detido preventivamente por extorsão mediante sequestro. Segundo as investigações, a vítima foi obrigada a entrar no carro do suspeito em Arapoti e levada até o município vizinho de Wenceslau Braz. Durante o trajeto, ela foi coagida a transferir R$ 22 mil aos criminosos. A prisão foi decretada após o trabalho de apuração conduzido pela equipe local da PCPR.

Já na sexta-feira, a polícia prendeu um homem de 56 anos pelo crime de violência doméstica. Ele descumpriu uma medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar de uma mulher. A investigação apontou que o suspeito desrespeitou a decisão judicial, o que levou à sua prisão em flagrante.

De acordo com o delegado John Elber dos Santos, titular da Delegacia de Arapoti, as prisões reforçam o compromisso da Polícia Civil em combater crimes que afetam diretamente a segurança da população. “Ambas as prisões são decorrentes dos trabalhos realizados pela equipe de policiais civis de Arapoti e visam propiciar uma maior segurança para a população arapotiense”, afirmou.

As duas ocorrências registradas nesta semana em Arapoti exemplificam o trabalho da corporação no enfrentamento à criminalidade, seja em casos de violência contra o patrimônio, como o sequestro com extorsão, ou em situações de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 4 horas

Alunos de Arapoti participam do Festival de Primavera dos Campos Gerais

Evento aconteceu em Castro e município participou com viagem de alunos da rede municipal e stand de turismo

 Homem morreu no local. Foto: Reprodução/Voz do Povo
PR-092 Há 3 dias

Homem morre atropelado por caminhão na PR-092

Tragédia aconteceu na noite desta quinta-feira (11), em Arapoti

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 5 dias

Arapoti realiza ações do Setembro Amarelo e orienta sobre atendimento em saúde mental

Campanha Setembro Amarelo em Arapoti leva palestras a empresas e orienta população sobre fluxo de atendimento em saúde mental no município

 Sessão Ordinária foi marcada pela Moção de Repúdio e de Aplausos. Foto: Divulgação
INDIGNAÇÃO Há 6 dias

Câmara de Arapoti se une contra o racismo e homenageia atleta vítima de injúrias

Vereadores aprovaram Moção de Repúdio ao crime e cobraram justiça pelas ofensas sofridas pelo jogador Bruno Henrique de Oliveira, o Bruninho

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 6 dias

Hidromel de Arapoti conquista prata em evento com competidores de todo Brasil

Produto do Apiário Campos Floridos mantém tradição de premiações e coloca Arapoti em destaque no cenário nacional da apicultura

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados