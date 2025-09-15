Homem sequestrado em Arapoti é obrigado a pagar R$ 22 mil a criminosos em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois homens em Arapoti na quinta-feira (11) e na sexta-feira (12) em diferentes ações de combate ao crime. As prisões foram resultado de investigações da Delegacia de Arapoti e tiveram como foco delitos graves registrados no município e na região.

No primeiro caso, um homem de 36 anos foi detido preventivamente por extorsão mediante sequestro. Segundo as investigações, a vítima foi obrigada a entrar no carro do suspeito em Arapoti e levada até o município vizinho de Wenceslau Braz. Durante o trajeto, ela foi coagida a transferir R$ 22 mil aos criminosos. A prisão foi decretada após o trabalho de apuração conduzido pela equipe local da PCPR.

Já na sexta-feira, a polícia prendeu um homem de 56 anos pelo crime de violência doméstica. Ele descumpriu uma medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar de uma mulher. A investigação apontou que o suspeito desrespeitou a decisão judicial, o que levou à sua prisão em flagrante.

De acordo com o delegado John Elber dos Santos, titular da Delegacia de Arapoti, as prisões reforçam o compromisso da Polícia Civil em combater crimes que afetam diretamente a segurança da população. “Ambas as prisões são decorrentes dos trabalhos realizados pela equipe de policiais civis de Arapoti e visam propiciar uma maior segurança para a população arapotiense”, afirmou.

As duas ocorrências registradas nesta semana em Arapoti exemplificam o trabalho da corporação no enfrentamento à criminalidade, seja em casos de violência contra o patrimônio, como o sequestro com extorsão, ou em situações de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas.