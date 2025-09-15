Feirão de empregos online oferece mais de 8 mil vagas para jovens de 18 a 29 anos

BRASIL - Nos dias 23 e 24 de setembro, a Feira de Empregabilidade 2025 reune mais de 20 empresas que disponibilizaram mais de 8 mil vagas de emprego voltadas a jovens brasileiros com idades entre 18 e 29 anos. O evento, realizado em formato online, também contou com a participação do CIEE, que ofereceu mais de 4 mil oportunidades de estágio. As vagas contemplaram posições de aprendiz, estágio, trainee e funções de entrada no mercado, como analistas e assistentes.

Os participantes inscritos puderam acessar a plataforma do evento das 15h às 19h AQUI. Além de visualizar as vagas, tiveram a chance de agendar entrevistas com recrutadores e conhecer mais sobre as empresas participantes. A organização informou que os inscritos receberam notificações por e-mail e WhatsApp nos dias anteriores à feira para acompanhar a programação.

Um dos destaques deste ano foi a trilha Inspiração. No dia 23, a educadora financeira, empresária e comunicadora Nath Finanças ministrou a palestra “Caminhos trilhados para tornar-me educadora e empresária no mundo das finanças”. No mesmo espaço, a diretora de Recursos Humanos da L’oréal Brasil, Anne Jacobson, também compartilhou experiências e orientações voltadas ao desenvolvimento de carreira.

A programação incluiu ainda conteúdos sobre comportamento em processos seletivos, estratégias para a criação e aprimoramento de perfis no LinkedIn, desenvolvimento de marca pessoal, resolução de problemas e planejamento de carreira. O objetivo foi capacitar os jovens para que estejam mais preparados para ingressar ou avançar no mercado de trabalho.

Segundo a vice-presidente de Recursos Humanos da Nestlé Brasil, Martha Uribe, a Feira de Empregabilidade reforça o compromisso das empresas em oferecer oportunidades e fortalecer a juventude. A Nestlé lidera a Aliança pelos Jovens e o Movimento pela Equidade Racial (Mover), iniciativas que reúnem mais de 100 companhias comprometidas em acelerar a empregabilidade, apoiar o desenvolvimento e ampliar o acesso de jovens brasileiros a diferentes áreas do mercado.

Em 2024, a feira impactou mais de 78 mil inscritos em todo o país, oferecendo vagas e atividades de capacitação. Neste ano, além da ampliação das oportunidades, o evento reforçou a parceria entre empresas, entidades de educação e organizações dedicadas a promover inclusão, equidade e geração de empregos para a juventude.