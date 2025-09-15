Forças de segurança se unem em grande operação para combater o crime no Norte Pioneiro

Iniciativa faz parte da Missão Paraná II e tem como objetivo reforçar o policiamento, prevenir crimes e intensificar a repressão contra atividades criminosas. Foto: SESP-PR

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

As forças de segurança do Paraná deram início, nesta segunda-feira (15), à terceira edição da Operação Sinergia, que reúne as polícias Militar, Civil, Penal e Científica em uma grande ação conjunta. A iniciativa faz parte da Missão Paraná II e tem como objetivo reforçar o policiamento, prevenir crimes e intensificar a repressão contra atividades criminosas. No Norte Pioneiro, a operação terá sede nas cidades de Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Para esta edição, todo o efetivo disponível foi colocado nas ruas, tanto equipes operacionais quanto administrativas. A ideia é aumentar a presença do Estado nas comunidades e, ao mesmo tempo, aproximar os policiais da população. Além do Norte Pioneiro, a operação terá sedes em Cambé, Londrina e Ibiporã, abrangendo cerca de 66 cidades e alcançando diretamente mais de 1,5 milhão de pessoas.

O secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, destacou o peso da integração entre as instituições. Segundo ele, cada operação mostra o quanto o trabalho conjunto fortalece a proteção ao cidadão. “É uma atuação coordenada, que permite combater o crime de forma mais eficiente e, ao mesmo tempo, aproximar as forças de segurança da população. Essa parceria é essencial para ampliar o diálogo com a comunidade e garantir resultados mais efetivos”, afirmou.

A operação é coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e envolve diferentes unidades especializadas. A meta é oferecer respostas mais rápidas às demandas da população e consolidar um modelo de gestão de segurança pública que seja mais próximo e participativo.

Além do trabalho de policiamento, a Sinergia também abre espaço para a interação com a sociedade. Antes do início de cada etapa, acontecem exposições e atividades abertas ao público, com a presença das polícias e do Corpo de Bombeiros Militar.

Nesses encontros, a comunidade tem a oportunidade de conhecer de perto o trabalho das corporações. São apresentados equipamentos, veículos, tecnologias e até demonstrações das atividades do dia a dia dos profissionais de segurança.

Com isso, além de reforçar a proteção nas ruas, a Operação Sinergia busca valorizar a imagem das forças policiais e estreitar laços com os cidadãos. A ideia é mostrar que a segurança pública não é apenas repressão, mas também proximidade, confiança e cooperação com a sociedade.