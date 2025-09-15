12°C 29°C
Alunos de Arapoti participam do Festival de Primavera dos Campos Gerais

Evento aconteceu em Castro e município participou com viagem de alunos da rede municipal e stand de turismo

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/09/2025 às 10h48
Foto: Divulgação.

ARAPOTI - Os alunos do Projeto Turismo da Escola Municipal Orlando Pinto Mendes, do distrito de Calógeras, em Arapoti, participaram na última sexta-feira (12) do Festival da Primavera, realizado em Castro. A atividade proporcionou aos estudantes contato direto com o Turismo regional por meio de uma programação cultural e educativa promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR), com apoio do Viaje Paraná.

Durante a visita, os alunos puderam conhecer de perto o evento inédito, que trouxe para os Campos Gerais uma agenda diversificada e gratuita, voltada ao lazer, ao conhecimento e à valorização da cultura paranaense. Entre as principais atrações, o balonismo se destacou, considerado o maior encontro já realizado no Estado. Além disso, brincadeiras e atividades recreativas garantiram a integração e o aprendizado da turminha de Calógeras.

Arapoti também esteve representada no festival com um estande dedicado a mostrar as belezas naturais, a gastronomia e a cultura local. O espaço chamou a atenção do público e serviu para divulgar atrativos do município a visitantes de diversas regiões.

A estrutura do Festival da Primavera contou ainda com apresentações musicais, opções gastronômicas e a comercialização de produtos regionais, fortalecendo a identidade cultural e turística dos Campos Gerais. Exposições de veículos e equipamentos históricos das forças de segurança completaram o cenário, com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros.

O público pôde acompanhar a demonstração do trabalho realizado por cada corporação, além de prestigiar a apresentação da Banda da Polícia Militar do Paraná. Houve ainda ações educativas e de conscientização, incluindo orientações sobre doação de sangue e órgãos, além de uma campanha de vacinação em parceria com o município de Castro.

O Festival da Primavera se consolidou como um marco no calendário cultural e turístico da região, oferecendo ao público experiências ligadas à educação, ao lazer e à preservação das tradições locais. Para os alunos de Calógeras, a participação representou uma oportunidade de aprendizado fora da sala de aula, aproximando-os do universo do turismo regional e ampliando os conhecimentos sobre o Paraná.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
