Acidente entre caminhonete e moto deixa dois jovens em estado grave

Colisão aconteceu na noite do domingo na rodovia PR-151 e vítima foi levada ao hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/09/2025 às 10h08
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um acidente de trânsito registrado no início da noite deste domingo (14) envolvendo uma moto e uma caminhonete deixou dois jovens em estado grave. A situação aconteceu na rodovia PR-151 no trecho que passa por Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu uma caminhonete Fiat Strada e uma motocicleta Honda NXR Bros. Segundo os relatos colhidos no local, os veículos seguiam no sentido Jaguariaíva a Sengés quando, na altura do km 214, se envolveram em uma colisão lateral no momento em que a moto acessava a rodovia.

Com o impacto, um jovem de 24 anos e uma jovem de 19 tiveram ferimentos graves. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico. Já o homem de 43 anos que dirigia a caminhonete a mulher de 52 que estava como passageira não ficaram feridos.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.

