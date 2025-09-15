12°C 29°C
ALEP SELO DIAMANTE

Projeto de lei sobre vale-compras para estudantes é apresentado a lideranças do Norte Pioneiro

Proposta do deputado estadual Luis Corti (PSB) prevê a criação de um voucher escolar para que as famílias possam adquirir uniformes e materiais escolares diretamente no comércio local

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
15/09/2025 às 09h24
Projeto foi criado e apresentado pelo deputado estadual Luis Corti (PSB). Foto: Assessoria Parlamentar
Projeto foi criado e apresentado pelo deputado estadual Luis Corti (PSB). Foto: Assessoria Parlamentar

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O deputado estadual Luis Corti (PSB) esteve em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, para apresentar o Projeto de Lei 390/2025, que institui o Voucher Escolar no Paraná. A proposta prevê a concessão de um cartão ou voucher para que famílias possam adquirir uniformes e materiais escolares diretamente no comércio local, fortalecendo a economia dos municípios e garantindo mais autonomia aos pais.

O encontro reuniu comerciantes, lideranças políticas e moradores de diversos municípios da região, como Jacarezinho, Ribeirão Claro, Carlópolis, Ibaiti, Andirá e Joaquim Távora. Entre os presentes, o empresário José “Zeca” Neto, representando os comerciantes locais, e o vereador Fábio Galdino, ambos de Santo Antônio da Platina, destacaram a importância da iniciativa.

“Esse projeto une educação e economia. Ao permitir que cada pai e mãe comprem no comércio da sua cidade, fortalecemos os municípios, incentivamos o empreendedorismo e garantimos que o dinheiro circule onde é mais necessário: perto das famílias”, afirmou o deputado Luis Corti.

No Distrito Federal, um programa semelhante está em vigor desde 2019, beneficiando mais de 64 mil alunos. O valor dos créditos por estudante varia de R$ 240 a R$ 320, atendendo exclusivamente beneficiários do Bolsa Família.

Atualmente, o Estado do Paraná investe cerca de R$ 40 milhões na compra de 945 mil kits escolares, compostos por itens como três cadernos, lápis de cor, canetas esferográficas, réguas, apontadores com depósito e borrachas, entre outros. Todo esse processo ocorre por meio de licitação, com os kits adquiridos em grande escala, enviados à Secretaria de Educação e distribuídos de forma padronizada aos alunos da rede pública estadual.

“Esse projeto chega em um momento crucial. Estamos estrangulados, com estoques parados e as vendas muito baixas. O Voucher Escolar vai mudar essa realidade, fazendo com que os recursos circulem aqui, nas papelarias da cidade, movimentando a economia local e gerando empregos”, destacou Zeca, da Papelaria Brum.

Já o vereador Fábio Galdino ressaltou o papel do poder público no apoio ao empresariado. “Estamos aqui, eu e o deputado Luis Corti, para ajudar o empresário e a população. Se essa é uma necessidade latente, precisamos ouvir e atender. O município tem o meu compromisso de pautar essa questão na Câmara de Vereadores”, disse.

Essa padronização das licitações, no entanto, limita as famílias, que muitas vezes precisam de materiais específicos ou adaptados. Foi nesse ponto que o deputado Luis Corti destacou o alcance social do projeto: “O Voucher Escolar vai transformar a relação das famílias com a educação. Ao descentralizar a compra, ele garante autonomia de escolha e inclusão real. Com ele, mães atípicas poderão, por exemplo, adquirir materiais adequados para crianças neurodivergentes, como cadernos adaptados, canetas de fácil pegada, fones com abafador de ruído ou agendas visuais. São recursos que fazem diferença no dia a dia de quem precisa de inclusão dentro da sala de aula”, afirmou o parlamentar.

Luis Corti reforçou que o PL 390/2025 já conta com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi, e que agora inicia uma caravana de apresentações pelo Paraná, com o objetivo de ampliar o debate com a sociedade e colher adesões por meio de um abaixo-assinado em defesa da proposta. A meta é garantir respaldo suficiente para que o projeto seja pautado nas comissões de Justiça, Comércio, Educação e, posteriormente, no Plenário da Casa.

