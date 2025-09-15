12°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Governo entrega óculos para mais 220 alunos do Norte Pioneiro

Foram contemplados estudantes de São Sebastião da Amoreira, Figueira e Itambaracá nesta nova etapa do Bons Olhos Paraná

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
15/09/2025 às 09h14
Governo entrega óculos para mais 220 alunos do Norte Pioneiro
Etapa do programa entregou óculos para 222 alunos da região. Foto: SEDEF

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), entregou na última quinta-feira (11) mais 318 óculos a estudantes da rede pública em cinco municípios do Paraná, incluindo três cidades da região do Norte Pioneiro. A ação integra o Programa Bons Olhos Paraná, que tem como objetivo garantir melhores condições de aprendizagem e qualidade de vida para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por meio do acesso gratuito a exames oftalmológicos e à distribuição de óculos de grau.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Nesta etapa, foram contemplados estudantes dos municípios de São Sebastião da Amoreira, Nova Santa Bárbara, Figueira, Itambaracá e Rancho Alegre. Além da entrega total dos 318 óculos, a ação também proporcionou atendimentos de saúde visual com 1.296 procedimentos realizados, incluindo 378 consultas médicas e 43 encaminhamentos para serviços especializados.

Para o Norte Pioneiro, a iniciativa entregou 222 óculos, sendo 79 entregues em São Sebastião da Amoreira, 77 em Figueira e 66 em Itambaracá, beneficiando diretamente as famílias em condições menos favoráveis financeiramente, já que a iniciativa é financiada com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca/PR).

“A entrega de mais um lote de óculos representa um investimento direto no futuro das nossas crianças e adolescentes. O Programa Bons Olhos garante que esses estudantes tenham melhores condições de aprendizagem e desenvolvimento, especialmente os que estão em situação de vulnerabilidade. Estamos promovendo inclusão, cidadania e mais oportunidades para todos”, afirmou o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, que participou das entregas.

O Bons Olhos Paraná visa atender 67 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e prevê um investimento de R$ 5,5 milhões, com a entrega de 10,9 mil óculos a estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 93 municípios. Os alunos passam por triagens e consultas oftalmológicas gratuitas realizadas previamente nas escolas.

Os óculos entregues contam com lentes antirreflexo e armações de acetato, garantindo conforto e qualidade. A ação vai além da correção de problemas visuais, atuando na prevenção de doenças oculares, contribuindo diretamente para o desempenho escolar e a inclusão social.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Iniciativa faz parte da Missão Paraná II e tem como objetivo reforçar o policiamento, prevenir crimes e intensificar a repressão contra atividades criminosas. Foto: SESP-PR
OPERAÇÃO SINERGIA Há 4 horas

Forças de segurança se unem em grande operação para combater o crime no Norte Pioneiro

Operação Sinergia III começou nesta segunda-feira (15) com sedes em Cornélio Procópio e Jacarezinho

 Festival foi organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu) e com apoio do Viaje Paraná. Foto: Felipe Henschel/AEN
TURISMO Há 5 horas

Festival da Primavera e Copa de Balonismo movimentam turismo nos Campos Gerais

Eventos aconteceram na cidade de Castro durante o final de semana, organizados pela primeira vez pelo Governo do Estado

 Foto: Igor Jacinto/Vice-governadoria
PARANÁ Há 3 dias

Fomento Paraná reduz taxas de juros para incentivar microcrédito e capital de giro

Os recursos para viabilizar essa ação, que visa ampliar o acesso ao crédito para os pequenos negócios, vieram de um aporte do Governo do Estado de R$ 200 milhões

 O Asilo São Francisco de Assis, de Santo Antônio da Platina, foi um dos contemplados pelo sorteio. Foto: Reprodução/Instagram
NOTA PARANÁ Há 4 dias

Programa do Estado destina R$ 15 mil para entidades sociais da região

Nota Paraná beneficiou organizações de Arapoti, Ibaiti e Santo Antônio da Platina neste mês

 Foto: Divulgação.
POLÍTICA PARANAENSE Há 4 dias

Governo do Paraná anuncia pacote histórico com mais de R$ 6 bilhões em investimentos até 2026

Valor supera os investimentos previstos para 2024 e será destinado a obras de infraestrutura, habitação, agricultura e serviços públicos em todas as regiões

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados