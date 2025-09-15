Governo entrega óculos para mais 220 alunos do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), entregou na última quinta-feira (11) mais 318 óculos a estudantes da rede pública em cinco municípios do Paraná, incluindo três cidades da região do Norte Pioneiro. A ação integra o Programa Bons Olhos Paraná, que tem como objetivo garantir melhores condições de aprendizagem e qualidade de vida para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por meio do acesso gratuito a exames oftalmológicos e à distribuição de óculos de grau.

Nesta etapa, foram contemplados estudantes dos municípios de São Sebastião da Amoreira, Nova Santa Bárbara, Figueira, Itambaracá e Rancho Alegre. Além da entrega total dos 318 óculos, a ação também proporcionou atendimentos de saúde visual com 1.296 procedimentos realizados, incluindo 378 consultas médicas e 43 encaminhamentos para serviços especializados.

Para o Norte Pioneiro, a iniciativa entregou 222 óculos, sendo 79 entregues em São Sebastião da Amoreira, 77 em Figueira e 66 em Itambaracá, beneficiando diretamente as famílias em condições menos favoráveis financeiramente, já que a iniciativa é financiada com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca/PR).

“A entrega de mais um lote de óculos representa um investimento direto no futuro das nossas crianças e adolescentes. O Programa Bons Olhos garante que esses estudantes tenham melhores condições de aprendizagem e desenvolvimento, especialmente os que estão em situação de vulnerabilidade. Estamos promovendo inclusão, cidadania e mais oportunidades para todos”, afirmou o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, que participou das entregas.

O Bons Olhos Paraná visa atender 67 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e prevê um investimento de R$ 5,5 milhões, com a entrega de 10,9 mil óculos a estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 93 municípios. Os alunos passam por triagens e consultas oftalmológicas gratuitas realizadas previamente nas escolas.

Os óculos entregues contam com lentes antirreflexo e armações de acetato, garantindo conforto e qualidade. A ação vai além da correção de problemas visuais, atuando na prevenção de doenças oculares, contribuindo diretamente para o desempenho escolar e a inclusão social.