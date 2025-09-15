12°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Festival da Primavera e Copa de Balonismo movimentam turismo nos Campos Gerais

Eventos aconteceram na cidade de Castro durante o final de semana, organizados pela primeira vez pelo Governo do Estado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
15/09/2025 às 09h08
Festival da Primavera e Copa de Balonismo movimentam turismo nos Campos Gerais
Festival foi organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu) e com apoio do Viaje Paraná. Foto: Felipe Henschel/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

CASTRO - O Paraná recebeu neste final de semana a segunda maior Copa de Balonismo do Brasil, durante o Festival da Primavera, que movimenta o município de Castro e os Campos Gerais. A competição foi uma das atividades mais aguardadas pelos turistas e visitantes, que puderam acompanhar pilotos profissionais paranaenses e de diversas outras partes do Brasil. O festival começou na sexta e as atividades seguem até o início da noite deste domingo (14).

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Organizado pela primeira vez pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu) e com apoio do Viaje Paraná, o Festival da Primavera já havia reunido milhares de pessoas até a manhã deste domingo, com destaque para as várias atividades envolvendo os balões. Todas as provas, passeios e demonstrações foram condicionadas às avaliações climáticas em tempo real, feitas por equipes de segurança e especialistas.

O balonismo se enquadra no segmento de Turismo de Esportes. Foto: Felipe Henschel/AEN

 

O balonismo se enquadra no segmento de Turismo de Esportes que, segundo o Ministério do Turismo, é definido por visitações motivadas pela prática, envolvimento ou observação de modalidades esportivas. A vertente também pode ser enquadrada dentro do segmento M.I.C.E. (Turismo de Negócios & Eventos), porque grandes programações e campeonatos envolvendo atividades esportivas atraem competidores e espectadores.

Com sete categorias, a Copa Paranaense de Balonismo – Etapa Castro reuniu pilotos estaduais e, também, competidores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Bahia, muitos deles campeões nacionais e de renome.

Ao todo, o evento reuniu 50 balões: 45 de voo livre nas competições e mais cinco cativos (que ficam presos ao solo por cordas de segurança, subindo e descendo de forma limitada até 15 metros de altura para oferecer uma vista panorâmica e a sensação de voar), que fizeram alegria do público.

Ao todo, o evento reuniu 50 balões. Foto: Felipe Henschel/AEN

 

Quem veio de fora para participar da competição aprovou o Festival e as belezas do turismo paranaense. "A proposta de eventos dessa proporção é justamente essa: atrair pessoas de fora para conhecerem as belezas do Estado e ver hotéis e a economia da cidade e da região sendo movimentados. Tem pessoas de todo o Paraná e do Brasil que vieram até Castro para acompanhar essa programação, fomentando o nosso Território dos Campos Gerais", ressaltou Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

Evento aconteceu durante este final de semana, movimentando a região. Foto: Felipe Henschel/AEN

 

O balonista Reginaldo de Souza viajou 2.145 quilômetros até Castro, para participar da competição. Ele é natural de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. "É a primeira vez que visito o Paraná, motivado justamente pelo Festival e a competição. Eu estou adorando, porque a cidade e a região são muito bonitas, o que faz toda a diferença para o balonista”, disse.

“Eu piloto balões de Special Shape, que têm formato diferente, e eu viajo o mundo com eles, porque são balões premiados. Já visitei os Estados Unidos, Curaçau, Taiwan, México, Catar, Capadócia e agora no Paraná. O Governo do Estado e a Prefeitura estão de parabéns, porque precisamos de cada vez mais etapas competitivas assim, desse porte, na região Sul", disse Reginaldo.

O piloto catarinense Felipe Grillo também fez questão de prestigiar o evento. "Para todos os pilotos profissionais aqui é uma honra participar em Castro. Eu tenho 15 anos de imersão no balonismo e estou adorando os Campos Gerais, que é acolhedor, bonito e muito rico culturalmente”, afirmou.

“O Balonismo é contemplativo e nessas paisagens aqui tem sido incrível. Eu quero visitar Castro novamente para fazer mais turismo e conhecer mais atrativos", acrescentou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Iniciativa faz parte da Missão Paraná II e tem como objetivo reforçar o policiamento, prevenir crimes e intensificar a repressão contra atividades criminosas. Foto: SESP-PR
OPERAÇÃO SINERGIA Há 4 horas

Forças de segurança se unem em grande operação para combater o crime no Norte Pioneiro

Operação Sinergia III começou nesta segunda-feira (15) com sedes em Cornélio Procópio e Jacarezinho

 Etapa do programa entregou óculos para 222 alunos da região. Foto: SEDEF
BONS OLHOS Há 5 horas

Governo entrega óculos para mais 220 alunos do Norte Pioneiro

Foram contemplados estudantes de São Sebastião da Amoreira, Figueira e Itambaracá nesta nova etapa do Bons Olhos Paraná

 Foto: Igor Jacinto/Vice-governadoria
PARANÁ Há 3 dias

Fomento Paraná reduz taxas de juros para incentivar microcrédito e capital de giro

Os recursos para viabilizar essa ação, que visa ampliar o acesso ao crédito para os pequenos negócios, vieram de um aporte do Governo do Estado de R$ 200 milhões

 O Asilo São Francisco de Assis, de Santo Antônio da Platina, foi um dos contemplados pelo sorteio. Foto: Reprodução/Instagram
NOTA PARANÁ Há 4 dias

Programa do Estado destina R$ 15 mil para entidades sociais da região

Nota Paraná beneficiou organizações de Arapoti, Ibaiti e Santo Antônio da Platina neste mês

 Foto: Divulgação.
POLÍTICA PARANAENSE Há 4 dias

Governo do Paraná anuncia pacote histórico com mais de R$ 6 bilhões em investimentos até 2026

Valor supera os investimentos previstos para 2024 e será destinado a obras de infraestrutura, habitação, agricultura e serviços públicos em todas as regiões

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados