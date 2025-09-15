Festival da Primavera e Copa de Balonismo movimentam turismo nos Campos Gerais

Festival foi organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu) e com apoio do Viaje Paraná. Foto: Felipe Henschel/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

CASTRO - O Paraná recebeu neste final de semana a segunda maior Copa de Balonismo do Brasil, durante o Festival da Primavera, que movimenta o município de Castro e os Campos Gerais. A competição foi uma das atividades mais aguardadas pelos turistas e visitantes, que puderam acompanhar pilotos profissionais paranaenses e de diversas outras partes do Brasil. O festival começou na sexta e as atividades seguem até o início da noite deste domingo (14).

Organizado pela primeira vez pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu) e com apoio do Viaje Paraná, o Festival da Primavera já havia reunido milhares de pessoas até a manhã deste domingo, com destaque para as várias atividades envolvendo os balões. Todas as provas, passeios e demonstrações foram condicionadas às avaliações climáticas em tempo real, feitas por equipes de segurança e especialistas.

O balonismo se enquadra no segmento de Turismo de Esportes. Foto: Felipe Henschel/AEN

O balonismo se enquadra no segmento de Turismo de Esportes que, segundo o Ministério do Turismo, é definido por visitações motivadas pela prática, envolvimento ou observação de modalidades esportivas. A vertente também pode ser enquadrada dentro do segmento M.I.C.E. (Turismo de Negócios & Eventos), porque grandes programações e campeonatos envolvendo atividades esportivas atraem competidores e espectadores.

Com sete categorias, a Copa Paranaense de Balonismo – Etapa Castro reuniu pilotos estaduais e, também, competidores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Bahia, muitos deles campeões nacionais e de renome.

Ao todo, o evento reuniu 50 balões: 45 de voo livre nas competições e mais cinco cativos (que ficam presos ao solo por cordas de segurança, subindo e descendo de forma limitada até 15 metros de altura para oferecer uma vista panorâmica e a sensação de voar), que fizeram alegria do público.

Ao todo, o evento reuniu 50 balões. Foto: Felipe Henschel/AEN

Quem veio de fora para participar da competição aprovou o Festival e as belezas do turismo paranaense. "A proposta de eventos dessa proporção é justamente essa: atrair pessoas de fora para conhecerem as belezas do Estado e ver hotéis e a economia da cidade e da região sendo movimentados. Tem pessoas de todo o Paraná e do Brasil que vieram até Castro para acompanhar essa programação, fomentando o nosso Território dos Campos Gerais", ressaltou Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

Evento aconteceu durante este final de semana, movimentando a região. Foto: Felipe Henschel/AEN

O balonista Reginaldo de Souza viajou 2.145 quilômetros até Castro, para participar da competição. Ele é natural de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. "É a primeira vez que visito o Paraná, motivado justamente pelo Festival e a competição. Eu estou adorando, porque a cidade e a região são muito bonitas, o que faz toda a diferença para o balonista”, disse.

“Eu piloto balões de Special Shape, que têm formato diferente, e eu viajo o mundo com eles, porque são balões premiados. Já visitei os Estados Unidos, Curaçau, Taiwan, México, Catar, Capadócia e agora no Paraná. O Governo do Estado e a Prefeitura estão de parabéns, porque precisamos de cada vez mais etapas competitivas assim, desse porte, na região Sul", disse Reginaldo.

O piloto catarinense Felipe Grillo também fez questão de prestigiar o evento. "Para todos os pilotos profissionais aqui é uma honra participar em Castro. Eu tenho 15 anos de imersão no balonismo e estou adorando os Campos Gerais, que é acolhedor, bonito e muito rico culturalmente”, afirmou.