Você sabia que flores de ipê são comestíveis? Confira algumas receitas e curiosidades

As cores amareladas, as pétalas caindo no chão e o perfume dos ipês tem ganhado o cenário nos últimos dias, deixando as paisagens da região magníficas para a chegada da tão esperada primavera. Em Arapoti, Ibaiti e tantas outras cidades, essa beleza tem roubado a cena, fazendo com que muitos parem no meio do dia para admirar e fotografar estas árvores. No entanto, além das cores vibrantes e do perfume agradável, há uma curiosidade que muitos desconhecem: As flores de ipê são comestíveis.

Pois é, parece até brincadeira, mas é a mais pura verdade. Enquanto embelezam as cidades criando tapetes deslumbrantes com suas pétalas espalhadas pelo chão, as flores de ipê também servem como alimento – e podem até mesmo ser medicinais.

Elas podem ser consumidas de diferentes maneiras: cruas em saladas, refogadas, em geleias ou até mesmo empanadas. Mas vale ressaltar que elas são categorizadas como Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs).

O sabor pode parecer confuso, dependendo do paladar de cada um. Alguns dizem que as flores de ipê possuem um sabor levemente amargo, com um toque sutil que lembra a rúcula ou o agrião. Por outro lado, outros dizem que, por conta do aroma adocicado, elas lembram a baunilha. Vai saber né!

Antes de passar a primeira receita, precisamos especificar que, além das flores, o caule e as folhas também são comestíveis. Para quem deseja se aventurar e colorir o prato, as opções são muitas. As flores do ipê podem ser consumidas cruas, refogadas, recheadas com pastas e até fritas e empanadas.

Salada com flores de ipê. Foto: Reprodução/Internet

Salada com flores de ipê

A primeira receita é uma salada com flores de ipê. Como ingredientes, podem ser utilizadas rúculas, alfaces, brotos de feijão, cebolinha, coentro, tomate, picles e, é claro, as flores do ipê. Após colher as flores do Ipê, basta higienizá-las junto aos demais vegetais. Para o preparo, pique a rúcula, o alface, broto de feijão, cebolinha, coentro, tomate e picles. Misture-os e tempere como preferir. Finalize com as flores.

Peixe assado no forno

Para esta receita, é necessário 500g de filé de tilápia, 300g de amendoim, dois ovos, um limão, alho em pó, sal, pimenta do reino e o nosso ingrediente especial – sim, são as flores. O primeiro passo é preparar o molho para marinar o peixe, com limão, sal, pimenta do reino e alho em pó. Deixe o filé de tilápia de molho por 20 minutos. Em seguida, quebre os dois ovos, bata-os em um prato e passe o filé. Depois utilize um liquidificador ou multiprocessador para triturar o amendoim e formar uma farinha. Passe o filé na farinha de amendoim. Por fim, leve ao forno preaquecido em 180 °C por 30 minutos.

Molho tártaro

Esta receita parece um pouco mais curiosa do que as outras, mas também vale a pena tentar. Para fazer o molho, são necessários ingredientes como uma cebola pequena, uma cenoura pequena, picles, cebolinha, coentro, uma xícara de maionese, uma colher de mostarda, um limão, sal a gosto, pimenta a gosto e as lindas flores de ipê.

O preparo é fácil. Pique a cebola, o picles e rale a cenoura. Coloque a maionese em uma tigela e acrescente o picles, a cebola, a cenoura, a cebolinha, o coentro, a mostarda e o suco do limão. Misture e tempere com sal e pimenta.

Medicinal

Além de terem um potencial culinário curioso, as flores de ipê podem ser de grande importância no auxílio medicinal. As folhas e flores do ipê possuem ação anti-inflamatória e cicatrizante. Podem ser usadas no combate a dermatites, coceiras, inflamações da gengiva e da garganta, infeções renais, eczemas, varizes e doenças oculares.

A raiz da planta também apresenta benefícios e pode ser utilizada como antisséptico ou antigripal, além de ser eficaz no combate à anemia e verminoses.