12°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Prefeitura realiza ação de combate a escorpiões no Gralha Azul em Wenceslau Braz

Iniciativa teve como foco o combate a riscos relacionados à presença de escorpiões na comunidade

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
12/09/2025 às 14h50
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Prefeitura de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, por meio da equipe de Endemias e em parceria com a Secretaria de Obras, realizou uma ação preventiva no bairro Gralha Azul. A iniciativa teve como foco o combate a riscos relacionados à presença de escorpiões na comunidade.

Durante o trabalho, foram realizadas buscas ativas para identificar focos do animal, além da captura de exemplares encontrados. A operação também incluiu a remoção de entulhos acumulados em áreas públicas e privadas, medida considerada essencial para reduzir a proliferação de insetos e outros vetores que servem de alimento para os escorpiões.

A população do bairro recebeu orientações sobre formas de prevenção, como cuidados no armazenamento de materiais de construção, limpeza de terrenos baldios e descarte correto de resíduos. A ação contou com a participação direta dos moradores, que puderam esclarecer dúvidas e receber informações sobre procedimentos em casos de ocorrência desses animais.

As atividades fazem parte das ações periódicas desenvolvidas pela administração municipal, que busca ampliar a segurança e a saúde no município por meio de medidas educativas e operacionais.

