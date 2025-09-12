Prefeitura realiza ação de combate a escorpiões no Gralha Azul em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Prefeitura de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, por meio da equipe de Endemias e em parceria com a Secretaria de Obras, realizou uma ação preventiva no bairro Gralha Azul. A iniciativa teve como foco o combate a riscos relacionados à presença de escorpiões na comunidade.

Durante o trabalho, foram realizadas buscas ativas para identificar focos do animal, além da captura de exemplares encontrados. A operação também incluiu a remoção de entulhos acumulados em áreas públicas e privadas, medida considerada essencial para reduzir a proliferação de insetos e outros vetores que servem de alimento para os escorpiões.

A população do bairro recebeu orientações sobre formas de prevenção, como cuidados no armazenamento de materiais de construção, limpeza de terrenos baldios e descarte correto de resíduos. A ação contou com a participação direta dos moradores, que puderam esclarecer dúvidas e receber informações sobre procedimentos em casos de ocorrência desses animais.

As atividades fazem parte das ações periódicas desenvolvidas pela administração municipal, que busca ampliar a segurança e a saúde no município por meio de medidas educativas e operacionais.