Homem morre atropelado por caminhão na PR-092

Tragédia aconteceu na noite desta quinta-feira (11), em Arapoti

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/09/2025 às 09h45 Atualizada em 12/09/2025 às 10h05
Homem morreu no local. Foto: Reprodução/Voz do Povo

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A noite desta quinta-feira (11) foi marcada por uma tragédia em Arapoti. Um homem de 36 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na PR-092. As causas do acidente não foram divulgadas, mas devem ser investigadas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h00, no trecho da rodovia que passa entre as cidades de Arapoti, nos Campos Gerais, e Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

O homem foi atropelado por um caminhão Mercedes-Benz 1634, com placas de Wenceslau Braz. Devido a gravidade da situação, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o acidente, o caminhão foi encontrado pelos policiais, estacionado a cerca de 1,2km do ponto do atropelamento. O condutor do caminhão, de 27 anos, não se feriu. Ele foi submetido ao teste de bafômetro, que não apontou ingestão de álcool.

A rodovia ficou totalmente interditada até a chegada do Instituto Médico Legal (IML) e da Criminalística, responsáveis pela remoção do corpo e demais procedimentos.

O caso será apurado e investigado pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

