Fomento Paraná reduz taxas de juros para incentivar microcrédito e capital de giro

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O vice-governador Darci Piana anunciou nesta quinta-feira (11), durante a abertura da Feira do Empreendedor Sebrae 2025, em Curitiba, a unificação e redução das taxas de juros para linhas de microcrédito e capital de giro disponibilizados pela Fomento Paraná para pequenas empresas. Os recursos para viabilizar essa ação, que visa ampliar o acesso ao crédito para os pequenos negócios, vieram de um aporte do Governo do Estado de R$ 200 milhões. A nova tabela pode significar para os empresários uma economia final de até 50% sobre os juros.

Duas linhas de microcrédito são englobadas pela medida: o Banco da Mulher Paranaense e o Banco do Empreendedor, com funcionamento similar entre eles, mas taxas ligeiramente diferentes. A primeira é voltada exclusivamente para impulsionar o empreendedorismo feminino.

Nos dois casos, a instituição vinha trabalhando com diversas taxas diferentes, para cenários específicos. A partir de agora, serão apenas duas em cada modalidade: uma padrão e uma reduzida, voltada para quem comprovar capacitação com cursos na área de gestão empresarial.

Em ambas as linhas é possível obter até R$ 10 mil em crédito, para pessoas físicas, e até R$ 20 mil para MEIs e microempresas que faturem até R$ 360 mil por ano. O prazo de pagamento é de no máximo 36 meses. As atendidas pelo Banco da Mulher terão taxas menores, de 0,82% ao mês. Já os contemplados pelo Banco do Empreendedor terão acesso a juros mensais de 0,98%.

As taxas padrão de juros, para quem não se enquadra nesse perfil de capacitação, são de 0,97% (Banco da Mulher Paranaense) e 1,13% (Banco do Empreendedor).

Para comprovar que tem direito à menor taxa é necessário apresentar um certificado de capacitação em gestão empresarial, que pode ser do Sebrae, do Bom Negócio ou do Paraná Empreende Mais. Diploma de graduação superior em áreas como Administração, Contabilidade e Economia são válidos da mesma forma. Os juros mais baixos são válidos apenas para pagamentos em dia.

"O empreendedor precisa de recursos para aumentar sua loja, o seu empreendimento. Então, colocamos dinheiro para equalizar esse juro para permitir que o nosso empreendedor consiga o recurso para aumentar ou abrir seu negócio", destacou o vice-governador Darci Piana. "E o Sebrae vai ajudar esse empreendedor a ter mais conhecimento. Aqueles que ainda não têm empresa, terão informações fantásticas para poder começar o seu negócio. Tudo junto em uma feira com muita coisa boa para o nosso empreendedor".

“Nós vamos diminuir praticamente 50% do que se praticava há um mês. Temos casos em que as pessoas vão economizar R$ 4 mil, R$ 5 mil num período. Podendo chegar até a R$ 30 mil, dependendo do tamanho da operação. Isso é muito dinheiro. Vamos sair, por exemplo, de quase 30% ao ano para 12% ao ano”, explicou o presidente da Fomento Paraná, Cláudio Stabile.

Ele frisou ainda que essa é uma ação com potencial para desenvolver ainda mais os empreendimentos e a economia. “Com essa mudança da política de juros, o empreendedor não vai só sobreviver, mas ele poderá viver, crescer. Sair de micro para pequeno, de pequeno para médio, e assim por diante”, destacou Stabile. “É uma grande oportunidade, além de proporcionar geração de renda e emprego, tributos. É uma roda-viva, ativa, e que acaba gerando várias oportunidades”.