Klabin na Comunidade: experiência interativa chega a Jaguariaíva neste final de semana

JAGUARIAÍVA - A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens e de soluções sustentáveis em embalagens de papel do Brasil, inicia no município de Jaguariaíva a edição 2025 do projeto itinerante Klabin na Comunidade.

Neste sábado (13), e no domingo (14), a cidade será a primeira a receber neste ano o espaço interativo planejado para envolver pessoas de todas as idades, com ambientes dedicados às operações florestais e industriais da Companhia, além dos programas socioambientais apoiados pela empresa.

Na área que aborda as florestas, os visitantes poderão ver mudas reais de eucalipto e pinus e assistir a vídeos que explicam o manejo em mosaico, método que combina o plantio de árvores comerciais com a preservação da mata nativa. Na indústria, maquetes e telas mostrarão as etapas de produção de celulose e papel. Já os programas socioambientais serão apresentados de uma forma lúdica e divertida.

"O formato interativo do projeto foi pensado para transformar os detalhes em uma experiência memorável. Não se trata apenas de um estande, mas de um ambiente onde a comunidade pode conhecer mais sobre a presença e atuação da Klabin, o manejo florestal responsável e os projetos que investimos para o desenvolvimento local”, afirma Maria Harumi Yoshioka, gerente de Responsabilidade Social e Relações com a Comunidade da Klabin.

A experiência também vai incluir conteúdos de segurança e educação para o trânsito, visando conscientização em relação ao tráfego dos veículos pesados da Klabin e veículos da comunidade com simulador de videogame e painéis interativos. Além disso, haverá um espaço dedicado a oportunidades de trabalho na operação da Klabin, com cadastro de currículos digitais ou entrega dos documentos impressos. A próxima parada do projeto será na cidade de Sengés.