11°C 30°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Programa do Estado destina R$ 15 mil para entidades sociais da região

Nota Paraná beneficiou organizações de Arapoti, Ibaiti e Santo Antônio da Platina neste mês

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
11/09/2025 às 16h43
Programa do Estado destina R$ 15 mil para entidades sociais da região
O Asilo São Francisco de Assis, de Santo Antônio da Platina, foi um dos contemplados pelo sorteio. Foto: Reprodução/Instagram

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Nesta terça-feira (09), o Programa Nota Paraná, do Governo do Estado, realizou mais uma edição do sorteio mensal destinado às entidades sociais. Ao todo, 39 organizações de 31 municípios diferentes foram contempladas, recebendo recursos importantes para a manutenção de suas atividades e projetos. Entre as instituições beneficiadas, três pertencem às regiões do Norte Pioneiro e Campos Gerais.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Para todas estas instituições, o programa sorteou a quantia de R$ 5 mil, totalizando R$ 195 mil. Além desses prêmios, outras entidades receberam valores menores, de R$ 100, que podem ser acumulados caso uma mesma organização seja sorteada mais de uma vez. No total, o programa distribuiu R$ 2,2 milhões em premiações para organizações sociais.

Na região, o total dos sorteios soma R$ 15 mil, sendo que três instituições, de três municípios foram sorteadas pelo programa. Na cidade de Arapoti, a organização beneficiada foi a Associação de Assistência Social Cristã de Arapoti (AASCA), uma entidade sem fins lucrativos que se dedica a atividades de defesa e garantia de direitos sociais para pessoas em vulnerabilidade social.

Já na cidade de Ibaiti, a instituição beneficiada com o valor foi a Casa Lar – Menino Jesus, uma organização que oferece acolhimento e proteção para crianças e adolescentes em situação de risco e afastamento do convívio familiar por questões legais. Com o valor, a Casa Lar poderá ampliar a oferta de serviços prestados aos acolhidos, melhorando a qualidade de vida deles.

Fechando a lista, o Asilo São Francisco de Assis da S.S Vicente de Paulo, da cidade de Santo Antônio da Platina também foi beneficiado com o valor. O local é responsável por abrigar e acolher idosos da cidade, que recebem alimentação, cuidados especiais e proteção no local.

Com o Nota Paraná, todo mês o Governo do Estado ajuda estas e inúmeras outras instituições sociais espalhadas pelo Paraná. Além das cidades da região, o sorteio deste mês contemplou instituições de Altônia, Araucária, Carambeí, Cianorte, Colombo, Corbélia, Curitiba, Enéas Marques, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Guaraniaçu, Guarapuava, Inácio Martins, Ipiranga, Londrina, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Piên, Pinhais, Ponta Grossa, Prudentópolis, Santa Helena, Santa Izabel do Oeste, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

No entanto, para ajudar nesta causa, os moradores paranaenses devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado. Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
POLÍTICA PARANAENSE Há 2 horas

Governo do Paraná anuncia pacote histórico com mais de R$ 6 bilhões em investimentos até 2026

Valor supera os investimentos previstos para 2024 e será destinado a obras de infraestrutura, habitação, agricultura e serviços públicos em todas as regiões

 Recurso será utilizado para renovar a sinalização viária dos municípios. Foto: Detran
SINALIZAÇÃO VIÁRIA Há 9 horas

Norte Pioneiro vai receber investimento milionário para reforçar segurança no trânsito

Região pode ser contemplada com mais de R$ 11,5 milhões para sinalização viária, recurso anunciado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior

 Foto: Ricardo Almeida/SESP
SEGURANÇA PÚBLICA Há 10 horas

Paraná registra queda nos casos de roubos e homicídios em 2025

Entre janeiro e julho deste ano, o Paraná registrou queda de 30,4% nos homicídios e de 18,6% nos roubos, segundo os dados oficiais

 Recurso foi anunciado pelo governador Ratinho Junior nesta quarta-feira (10). Foto: Ari Dias/AEN
SINALIZA PARANÁ Há 10 horas

Governador libera R$ 100 milhões para reforçar sinalização viária das cidades

Recurso faz parte do programa Sinaliza Paraná, e deve ser utilizado para a implantação de sinalização horizontal e vertical, através de pinturas nas vias e instalação de placas

 Governador e presidente se encontraram no Palácio Iguaçu nesta terça-feira (09). Foto: Geraldo Bubniak/AEN
RELAÇÕES EXTERIORES Há 1 dia

Ratinho Junior recebe o presidente do Paraguai para alinhar novas parcerias

Governador e presidente se encontraram no Palácio Iguaçu nesta terça-feira (09) para aprofundar as relações comerciais entre o Estado e o país vizinho

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados