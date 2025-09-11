Programa do Estado destina R$ 15 mil para entidades sociais da região

O Asilo São Francisco de Assis, de Santo Antônio da Platina, foi um dos contemplados pelo sorteio. Foto: Reprodução/Instagram

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Nesta terça-feira (09), o Programa Nota Paraná, do Governo do Estado, realizou mais uma edição do sorteio mensal destinado às entidades sociais. Ao todo, 39 organizações de 31 municípios diferentes foram contempladas, recebendo recursos importantes para a manutenção de suas atividades e projetos. Entre as instituições beneficiadas, três pertencem às regiões do Norte Pioneiro e Campos Gerais.

Para todas estas instituições, o programa sorteou a quantia de R$ 5 mil, totalizando R$ 195 mil. Além desses prêmios, outras entidades receberam valores menores, de R$ 100, que podem ser acumulados caso uma mesma organização seja sorteada mais de uma vez. No total, o programa distribuiu R$ 2,2 milhões em premiações para organizações sociais.

Na região, o total dos sorteios soma R$ 15 mil, sendo que três instituições, de três municípios foram sorteadas pelo programa. Na cidade de Arapoti, a organização beneficiada foi a Associação de Assistência Social Cristã de Arapoti (AASCA), uma entidade sem fins lucrativos que se dedica a atividades de defesa e garantia de direitos sociais para pessoas em vulnerabilidade social.

Já na cidade de Ibaiti, a instituição beneficiada com o valor foi a Casa Lar – Menino Jesus, uma organização que oferece acolhimento e proteção para crianças e adolescentes em situação de risco e afastamento do convívio familiar por questões legais. Com o valor, a Casa Lar poderá ampliar a oferta de serviços prestados aos acolhidos, melhorando a qualidade de vida deles.

Fechando a lista, o Asilo São Francisco de Assis da S.S Vicente de Paulo, da cidade de Santo Antônio da Platina também foi beneficiado com o valor. O local é responsável por abrigar e acolher idosos da cidade, que recebem alimentação, cuidados especiais e proteção no local.

Com o Nota Paraná, todo mês o Governo do Estado ajuda estas e inúmeras outras instituições sociais espalhadas pelo Paraná. Além das cidades da região, o sorteio deste mês contemplou instituições de Altônia, Araucária, Carambeí, Cianorte, Colombo, Corbélia, Curitiba, Enéas Marques, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Guaraniaçu, Guarapuava, Inácio Martins, Ipiranga, Londrina, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Piên, Pinhais, Ponta Grossa, Prudentópolis, Santa Helena, Santa Izabel do Oeste, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

No entanto, para ajudar nesta causa, os moradores paranaenses devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado. Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais.