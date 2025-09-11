Governo do Paraná anuncia pacote histórico com mais de R$ 6 bilhões em investimentos até 2026

Redação - Folha Extra

PARANÁ - O Governo do Estado do Paraná vai investir mais de R$ 6,4 bilhões nos municípios paranaenses até o fim de 2026, no maior volume de recursos da história, segundo projeção da Secretaria da Fazenda. O valor supera os investimentos previstos para 2024 e será destinado a obras de infraestrutura, habitação, agricultura e serviços públicos em todas as regiões.

O cronograma inclui R$ 2 bilhões para a pavimentação de cerca de 1 mil quilômetros de estradas rurais, com foco em trechos que atendem cadeias produtivas de leite, suínos e aves. Os recursos fazem parte do programa Estradas da Integração, que já melhorou 1.350 quilômetros em todo o Estado desde 2019, beneficiando 100 mil famílias. Outros R$ 1,7 bilhão serão aplicados na compra de maquinários agrícolas, com a entrega de 406 kits contendo tratores, escavadeiras, caminhões e motoniveladoras.

Na área urbana, R$ 700 milhões serão destinados ao programa Asfalto Novo, Vida Nova, considerado o maior de pavimentação urbana da América do Sul, com meta de atingir 100% de asfalto em vias municipais. Já o programa Casa Fácil Paraná contará com R$ 1 bilhão para financiar moradias populares. Desde 2021, a iniciativa já investiu R$ 1,4 bilhão e garantiu subsídios a mais de 116 mil famílias de 366 municípios. Em 2025, novas modalidades foram lançadas, incluindo a Terceira Idade, que prevê R$ 80 mil de subsídio para aquisição de imóveis por pessoas com mais de 60 anos.

Outra frente é a modernização da iluminação pública. O Estado prevê investir R$ 300 milhões na instalação de lâmpadas de LED em todos os municípios. Segundo a Fazenda, os repasses serão limitados a R$ 3,7 milhões por cidade, sem exigência de contrapartida das prefeituras.

Além desses investimentos, o Paraná repassou R$ 10,2 bilhões em transferências constitucionais entre janeiro e agosto de 2025, um crescimento de 84% em sete anos. A previsão é que, mesmo com a redução da alíquota do IPVA de 3,5% para 1,9% a partir de 2026, a arrecadação permaneça alta, sustentada pelo crescimento econômico e pelo aumento de novos emplacamentos.