11°C 30°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Criminosos usam nome de mercado para dar golpe e furtam R$ 18 mil de idosa em Wenceslau Braz

Golpistas estão se passando por funcionários do Supermercado Cristo Rei, e enganam os clientes com falso sorteio para aplicar os golpes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
11/09/2025 às 16h37
Criminosos usam nome de mercado para dar golpe e furtam R$ 18 mil de idosa em Wenceslau Braz
Caso foi registrado na Polícia Civil após idosa perder cerca de R$ 18 mil. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma idosa de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, foi alvo de um golpe e acabou perdendo uma quantia significativa em dinheiro. De acordo com as informações apuradas pela reportagem, criminosos têm se passado por funcionários de um conhecido supermercado da cidade para enganar e furtar clientes.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com informações da Polícia Civil, os golpistas estão usando o nome do Supermercado Cristo Rei, um mercado de renome na cidade, conhecido por todos os moradores. Para furtar os clientes, os golpistas dizem que as vítimas foram contempladas com um sorteio, mas tudo isso para conseguir dados pessoais e realizar os furtos.

Conforme explicou a corporação, os criminosos, utilizam números com DDD do estado de São Paulo, iniciam a conversa como se realmente fossem funcionários do mercado, com nome completo e tentativa de uma certa “intimidade” com as vítimas. Após dizer que a pessoa foi sorteada, eles começam a pedir dados pessoais, até chegar em um momento em que pedem dados da conta bancária.

 

Segundo o setor financeiro do supermercado, que conversou diretamente com a Folha, os casos começaram cerca de dois meses atrás. Uma das funcionárias contou que duas pessoas já haviam aparecido no local para pedir ajuda, querendo confirmar se realmente era um sorteio ou se tratava de um golpe.

Felizmente, estas duas pessoas foram orientadas antes de serem furtadas. No entanto, nesta semana, um novo episódio aconteceu. Desta vez, o final não foi feliz. A idosa, que não teve identidade divulgada, acabou caindo no golpe, e teve um prejuízo de aproximadamente R$ 18 mil.

Com mais este caso, a equipe do supermercado voltou novos alertas em suas redes sociais, avisando os clientes que os supostos sorteios se tratavam de golpes, e afirmou que não está realizando nenhum tipo de sorteio.

Em entrevista com a Folha, a Polícia Civil afirmou que os moradores devem ficar atentos a quaisquer notificações suspeitas e, caso recebam alguma, devem confirmar primeiro com a equipe do supermercado, evitando novos prejuízos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pauline Budel e Felipe Gabriel vão representar a cidade e a Seleção Paranaense na competição. Foto: Divulgação
NO TATAME Há 1 dia

Lutadores de Wenceslau Braz vão disputar a final do Campeonato Brasileiro de Karatê

Felipe Gabriel mira a medalha de ouro, e Pauline Budel se prepara para sua primeira participação na final da competição

 Foto: Davi Martins/Folha Extra
EXCLUSIVA Há 2 dias

Carro despenca de barranco após motorista perder o controle em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu na rua Vereador José Daler, que dá acesso à entrada lateral do Pátio da Prefeitura

Foto: Reprodução/Internet
TRÂNSITO Há 2 dias

Motorista capota carro em rodovia que liga Wenceslau Braz a Santana do Itararé

Acidente aconteceu no fim da manhã desta terça-feira e condutor foi resgatado sem ferimentos

 Theodoro comemorou ao lado dos bombeiros de Siqueira Campos, onde teve um dia especial. Foto: Divulgação
SONHO REALIZADO Há 2 dias

Criança de Wenceslau Braz vive aniversário dos sonhos com a Defesa Civil

Theodoro Davi Azevedo, comemorou seus quatro anos ao lado dos bombeiros de Siqueira Campos, onde teve um dia especial, que ficará marcado em sua vida

 Ivan Barbosa ficou três semanas sem poder trabalhar, e hoje tem pesadelos com a cena. Foto: Divulgação
MARCAS QUE NÃO SARAM Há 1 semana

“Pensei que morreria ali”, conta morador que enfrentou PitBulls para salvar casal de idosos

Ivan Barbosa, de 38 anos, foi gravemente ferido ao proteger um casal de idosos; à Folha, contou como tudo aconteceu e falou sobre os traumas que ficaram

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados