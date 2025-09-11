Criminosos usam nome de mercado para dar golpe e furtam R$ 18 mil de idosa em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma idosa de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, foi alvo de um golpe e acabou perdendo uma quantia significativa em dinheiro. De acordo com as informações apuradas pela reportagem, criminosos têm se passado por funcionários de um conhecido supermercado da cidade para enganar e furtar clientes.

De acordo com informações da Polícia Civil, os golpistas estão usando o nome do Supermercado Cristo Rei, um mercado de renome na cidade, conhecido por todos os moradores. Para furtar os clientes, os golpistas dizem que as vítimas foram contempladas com um sorteio, mas tudo isso para conseguir dados pessoais e realizar os furtos.

Conforme explicou a corporação, os criminosos, utilizam números com DDD do estado de São Paulo, iniciam a conversa como se realmente fossem funcionários do mercado, com nome completo e tentativa de uma certa “intimidade” com as vítimas. Após dizer que a pessoa foi sorteada, eles começam a pedir dados pessoais, até chegar em um momento em que pedem dados da conta bancária.

Segundo o setor financeiro do supermercado, que conversou diretamente com a Folha, os casos começaram cerca de dois meses atrás. Uma das funcionárias contou que duas pessoas já haviam aparecido no local para pedir ajuda, querendo confirmar se realmente era um sorteio ou se tratava de um golpe.

Felizmente, estas duas pessoas foram orientadas antes de serem furtadas. No entanto, nesta semana, um novo episódio aconteceu. Desta vez, o final não foi feliz. A idosa, que não teve identidade divulgada, acabou caindo no golpe, e teve um prejuízo de aproximadamente R$ 18 mil.

Com mais este caso, a equipe do supermercado voltou novos alertas em suas redes sociais, avisando os clientes que os supostos sorteios se tratavam de golpes, e afirmou que não está realizando nenhum tipo de sorteio.

Em entrevista com a Folha, a Polícia Civil afirmou que os moradores devem ficar atentos a quaisquer notificações suspeitas e, caso recebam alguma, devem confirmar primeiro com a equipe do supermercado, evitando novos prejuízos.