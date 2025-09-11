Polícia desmonta quadrilha que furtava gados no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

IBAITI - Quatro homens suspeitos de integrar um grupo criminoso especializado no furto de gados na região do Norte Pioneiro foram presos pelas equipes da Polícia Militar e Polícia Civil. A operação foi deflagrada na noite desta terça-feira (09) e os suspeitos detidos em flagrante em uma estrada que liga os municípios de Ibaiti a Arapoti.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os suspeitos já vinham sendo investigados e tem ligação com ao menos quatro furtos de gado registrados neste ano e que foram realizados em Pinhalão, Pitanga e São Jerônimo da Serra. Na noite desta terça-feira, por volta das 22h00, os policiais montaram pontos de bloqueio na estrada do Caratuva, que liga Ibaiti a Arapoti, após flagrarem o Fiat Uno e o caminhão Mercedes Benz utilizado pelos criminosos circulando pela área rural.

Durante as buscas, primeiro foi realizada a abordagem do Uno e, na sequência, o caminhão também foi interceptado transportando 20 bovinos avaliados em cerca de R$ 70 mil. Os policiais realizaram a prisão dos quatro suspeitos que foram levados a delegacia da Polícia Civil de Ibaiti juntamente com o caminhão, o automóvel, aparelhos celulares e os animais apreendidos.

O caso segue sendo investigado.