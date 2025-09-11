11°C 30°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Polícia desmonta quadrilha que furtava gados no Norte Pioneiro

Quatro indivíduos apontados como integrantes do esquema foram pegos em uma estrada que liga Ibaiti a Arapoti

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
11/09/2025 às 15h44
Polícia desmonta quadrilha que furtava gados no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

IBAITI - Quatro homens suspeitos de integrar um grupo criminoso especializado no furto de gados na região do Norte Pioneiro foram presos pelas equipes da Polícia Militar e Polícia Civil. A operação foi deflagrada na noite desta terça-feira (09) e os suspeitos detidos em flagrante em uma estrada que liga os municípios de Ibaiti a Arapoti.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os suspeitos já vinham sendo investigados e tem ligação com ao menos quatro furtos de gado registrados neste ano e que foram realizados em Pinhalão, Pitanga e São Jerônimo da Serra. Na noite desta terça-feira, por volta das 22h00, os policiais montaram pontos de bloqueio na estrada do Caratuva, que liga Ibaiti a Arapoti, após flagrarem o Fiat Uno e o caminhão Mercedes Benz utilizado pelos criminosos circulando pela área rural.

Durante as buscas, primeiro foi realizada a abordagem do Uno e, na sequência, o caminhão também foi interceptado transportando 20 bovinos avaliados em cerca de R$ 70 mil. Os policiais realizaram a prisão dos quatro suspeitos que foram levados a delegacia da Polícia Civil de Ibaiti juntamente com o caminhão, o automóvel, aparelhos celulares e os animais apreendidos.

O caso segue sendo investigado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Usuário de drogas é preso após agredir e ameaçar matar a própria mãe

Caso aconteceu em Ibaiti e PM foi acionada após o suspeito ficar descontrolado na residência da família

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Carro capota e motorista idosa fica ferida em Ibaiti

Acidente aconteceu na PR272 e vítima foi encaminhada ao hospital

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Motorista é preso por dirigir embriagado e tentar atropelar policiais

Situação foi registrada na madrugada desta terça-feira no município de Ibaiti

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 mês

Briga generalizada termina com três pessoas esfaqueadas no meio da rua

Ocorrência foi registrada na região Central de Ibaiti na madrugada do domingo

 Foto: Divulgação
AMPLIAÇÃO Há 1 mês

CISNORPI avança com plano de descentralização e pode criar extensão em Ibaiti

Iniciativa vai ampliar o acesso aos atendimentos especializados, beneficiando diretamente os municípios de Conselheiro Mairinck, Figueira, Japira, Jaboti, Tomazina e Pinhalão

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados