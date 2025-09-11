Atunorpi participará de evento que une fé, cultura e desenvolvimento econômico no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi) estará representada no 9º Simpósio de Turismo Religioso da Rota do Rosário, que será realizado neste sábado, dia 13 de setembro, das 08h00 às 16h00, no Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. O evento é organizado pela Rota do Rosário em parceria com os santuários, Instâncias de Governança Regional (IGRs) e empreendedores do turismo religioso e geral.

Segundo o Padre Anderson Marchiori, coordenador da Rota do Rosário, a expectativa é novamente reunir a comunidade local e regional, a partir dos santuários, do viés do turismo religioso, agregando aos valores da fé cristã e da missão de cada santuário, que é a evangelização, também a promoção e o desenvolvimento da comunidade local a partir de toda a cadeia turística — alimentação, hospedagem, artesanato e outras atividades.

“O objetivo é que a presença dos peregrinos e fiéis gere renda para as comunidades a partir do turismo sustentável, limpo e que não polua visualmente nem ambientalmente, mas que, dentro da ética cristã, possa ser chamado de indústria verde”, afirma.

“Turismo religioso sempre tem essa dimensão bonita que os cristãos têm de sair de suas casas por motivação de fé e, ao fazer essa viagem, essa peregrinação, fazem amigos nos santuários, além da sua devoção”, comenta o Padre Anderson. Ele explica ainda que “a expectativa do simpósio é gerar esse debate crítico-cristão, para que nossos santuários cada vez mais possam alavancar o desenvolvimento das comunidades.”

Com a participação dos reitores dos santuários, Pastoral do Turismo Religioso, gestores e empreendedores, o coordenador da Rota do Rosário espera o fortalecimento de ações de promoção do turismo “que fazem toda a diferença nas pequenas cidades”.

Impulso econômico

Para a presidente da Atunorpi, Mara Mello, “é uma honra participar do 9º Simpósio de Turismo Religioso da Rota do Rosário, um evento que fortalece não apenas a fé, mas também a integração entre os santuários, a comunidade e os empreendedores da nossa região.” Na avaliação dela, “o turismo religioso é uma das grandes forças do Norte Pioneiro e tem se mostrado fundamental para impulsionar a economia local, gerar oportunidades e valorizar nossas tradições.”

"Este simpósio é um marco importante, e tenho certeza de que sairemos de lá com novas ideias, parcerias e caminhos", disse Mara.

De acordo com Mara Mello, a construção de um desenvolvimento regional sustentável passa por iniciativas como esta, que unem evangelização, espiritualidade, acolhimento e geração de renda. “A Atunorpi reafirma seu compromisso em estar lado a lado com os municípios, instituições e parceiros, para que juntos possamos transformar o potencial turístico em resultados concretos para a nossa gente”, diz. Conforme a presidente da Atunorpi, “este simpósio é um marco importante, e tenho certeza de que sairemos de lá com novas ideias, parcerias e caminhos para fortalecer ainda mais o turismo religioso e toda a identidade cultural do nosso Norte Pioneiro.”

As inscrições abertas ao público em geral podem ser feitas até 11 de setembro pelo link https://www.sympla.com.br/evento/9-simposio-de-turismo-religioso/3086684?qrcode=true. As vagas são limitadas.