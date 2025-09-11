Prefeitura de Jaguariaíva traz oportunidades de emprego e capacitação para a população

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, vai movimentar a cidade com duas ações especiais voltadas a quem quer entrar ou se recolocar no mercado de trabalho. Neste sábado (13), e na próxima quinta-feira (18), moradores terão acesso a vagas de emprego e serviços gratuitos de orientação e capacitação, com o objetivo de gerar renda e fortalecer a carreira de quem busca novas oportunidades.

No primeiro dia, a prefeitura realizará um mutirão de empregos, organizado pela Agência do Trabalhador. O objetivo é dar uma oportunidade valiosa para os moradores, selecionando profissionais para a nova empresa do ramo atacadista instalada na cidade. O mutirão será realizado na Escola Antônio Fanchin, das 09h00 às 18h00.

Entre as vagas disponíveis estão: Operador de Empilhadeira, Operador de Caixa, Frios, Auxiliar de Prevenção, Cozinheira, Auxiliar de Cozinheira, Açougue, Fiambreria, Padaria, Operador de Loja, Depósito, Limpeza, Manutenção, CPD e Motorista.

A empresa oferece benefícios como plano de saúde, alimentação no ambiente corporativo, convênios e descontos em compras, plano de carreira e premiação para o funcionário destaque. Segundo as orientações da prefeitura, os interessados devem levar seus currículos e o CPF.

Contudo, as oportunidades não param por aí. Na próxima quinta-feira, a prefeitura realizará o Projeto Dia da Oportunidade, na Praça Getúlio Vargas, das 08h00 às 18h00. O evento vai oferecer serviços gratuitos de orientação profissional, cursos presenciais e online, apoio na elaboração de currículos e orientação para abertura e regularização de MEIs.

Segundo a prefeitura, estas oportunidades são de grande importância para auxiliar os moradores a se recolocar no mercado de trabalho, investir no próprio negócio ou desenvolver novas habilidades, capacitações significativas para a geração de emprego na cidade.

Estas iniciativas surgem em um momento delicado na cidade, e podem fazer total diferença na economia local. Jaguariaíva está sendo uma das cidades mais afetadas pela tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Uma das principais bases da economia da cidade é o setor madeireiro, representado pela empresa BrasPine. No entanto, desde o anúncio da nova tarifa, o setor tem ficado instável, tendo em vista que o país é o principal comprador dos materiais. Com isso, 200 funcionários já foram mandados embora, e a prefeitura notou uma certa redução na arrecadação municipal.