Feira do Comércio promete movimentar Sengés neste final de semana

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Sengés se prepara para dois dias de intensa movimentação com a realização da 3ª edição da Feira do Comércio de Sengés (Fecomgés), marcada para esta sexta-feira (12) e sábado (13). O evento é resultado da parceria entre a Prefeitura e a Associação Comercial e Empresarial de Sengés (ACAIS) e já se consolidou como um dos principais acontecimentos do calendário econômico do município.

Durante a Fecomgés, o público poderá conhecer de perto o que os empreendedores locais têm a oferecer, desde produtos a serviços, além de prestigiar iniciativas que valorizam e fortalecem o comércio da cidade. Mais do que uma exposição, a feira busca criar um ambiente propício para negócios e conexões.

Os expositores terão a chance de ampliar sua rede de contatos, apresentar novidades e estreitar o relacionamento com clientes, enquanto os consumidores poderão explorar opções variadas e valorizar o trabalho desenvolvido pelos comerciantes locais.

O evento será realizado no Complexo Esportivo Jaime Jorge (Campão), oferecendo dois dias de atividades com comércio, gastronomia, música e atrações para todas as idades. A abertura ao público está programada para sexta-feira, a partir das 19h00, e sábado, a partir das 10h00.

Além da feira da lua e da praça de alimentação, os visitantes poderão prestigiar shows exclusivos: na sexta-feira, Rafaela Domingues se apresenta a partir das 20h30, e no sábado, Rennan Rodriguess sobe ao palco às 20h30.

A expectativa da organização é que a Fecomgés atraia um público diversificado, incluindo moradores e visitantes da região. O evento não só movimenta diretamente os estandes, mas também gera impacto positivo em setores como alimentação, hospedagem e transporte, reforçando a importância do comércio como motor da economia local.

Segundo a organização, a feira representa um marco para o fortalecimento do ambiente empresarial de Sengés. A cada edição, o evento cresce em estrutura e participação, refletindo a união entre poder público e entidades de classe em prol do desenvolvimento econômico. O clima é de entusiasmo entre os comerciantes, muitos dos quais se preparam para apresentar novidades e destacar a qualidade de seus produtos e serviços.

Com dois dias de atividades, a 3ª Fecomgés promete repetir o sucesso das edições anteriores, consolidando-se como referência para o setor comercial da região. O evento simboliza a força dos empreendedores locais e reafirma Sengés como uma cidade que investe no comércio e acredita no crescimento coletivo.