11°C 30°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Feira do Comércio promete movimentar Sengés neste final de semana

Evento terá feira da lua, exposição de produtos, descontos em lojas, shows ao vivo, praça de alimentação e várias atrações para moradores e visitantes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
11/09/2025 às 13h09 Atualizada em 11/09/2025 às 13h11
Feira do Comércio promete movimentar Sengés neste final de semana
Feira será realizada no Complexo Esportivo Jaime Jorge (Campão). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Sengés se prepara para dois dias de intensa movimentação com a realização da 3ª edição da Feira do Comércio de Sengés (Fecomgés), marcada para esta sexta-feira (12) e sábado (13). O evento é resultado da parceria entre a Prefeitura e a Associação Comercial e Empresarial de Sengés (ACAIS) e já se consolidou como um dos principais acontecimentos do calendário econômico do município.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Durante a Fecomgés, o público poderá conhecer de perto o que os empreendedores locais têm a oferecer, desde produtos a serviços, além de prestigiar iniciativas que valorizam e fortalecem o comércio da cidade. Mais do que uma exposição, a feira busca criar um ambiente propício para negócios e conexões.

Os expositores terão a chance de ampliar sua rede de contatos, apresentar novidades e estreitar o relacionamento com clientes, enquanto os consumidores poderão explorar opções variadas e valorizar o trabalho desenvolvido pelos comerciantes locais.

O evento será realizado no Complexo Esportivo Jaime Jorge (Campão), oferecendo dois dias de atividades com comércio, gastronomia, música e atrações para todas as idades. A abertura ao público está programada para sexta-feira, a partir das 19h00, e sábado, a partir das 10h00.

Além da feira da lua e da praça de alimentação, os visitantes poderão prestigiar shows exclusivos: na sexta-feira, Rafaela Domingues se apresenta a partir das 20h30, e no sábado, Rennan Rodriguess sobe ao palco às 20h30.

A expectativa da organização é que a Fecomgés atraia um público diversificado, incluindo moradores e visitantes da região. O evento não só movimenta diretamente os estandes, mas também gera impacto positivo em setores como alimentação, hospedagem e transporte, reforçando a importância do comércio como motor da economia local.

Segundo a organização, a feira representa um marco para o fortalecimento do ambiente empresarial de Sengés. A cada edição, o evento cresce em estrutura e participação, refletindo a união entre poder público e entidades de classe em prol do desenvolvimento econômico. O clima é de entusiasmo entre os comerciantes, muitos dos quais se preparam para apresentar novidades e destacar a qualidade de seus produtos e serviços.

Com dois dias de atividades, a 3ª Fecomgés promete repetir o sucesso das edições anteriores, consolidando-se como referência para o setor comercial da região. O evento simboliza a força dos empreendedores locais e reafirma Sengés como uma cidade que investe no comércio e acredita no crescimento coletivo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Homem foi preso na última segunda-feira (08). Foto: PCPR
VIOLÊNCIA Há 1 dia

Homem é preso em Sengés por agredir a irmã e furtar lojas para comprar drogas

Polícia Civil foi acionada após as agressões e constatou que o suspeito já estava sendo investigado por uma série de furtos na cidade

 Cidade de Sengés. Foto: Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 2 dias

Sengés se prepara para a terceira edição da Feira do Comércio

Evento contará com feira da lua, exposição de produtos, descontos em lojas, shows ao vivo, praça de alimentação e diversas atrações para moradores e visitantes

 Lista de foragidos conta com seis nomes. Foto: PCPR
FORAGIDOS Há 1 semana

Polícia apreende adolescente por tráfico em Sengés e divulga lista de foragidos ligados ao crime

Criminosos são procurados por tráfico de drogas e associação criminosa no município; lista conta com seis nomes

 Município foi o único do Paraná selecionado para participar do projeto. Foto: Divulgação
SAÚDE Há 1 semana

Sengés conquista destaque nacional em saúde e vai representar o Paraná em projeto do Ministério da Saúde

Cidade foi selecionada para participar do projeto de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde, voltado ao cuidado de dores crônicas e saúde mental

 Foto: Fábio Dias/EPR
OPERAÇÃO POLICIAL Há 1 semana

Suspeitos de traficar drogas na região são presos em Coronel Macedo

Operação entre a PCPR e PMSP resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas com o tráfico em Sengés, nos Campos Gerais; um suspeito ainda está foragido

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados