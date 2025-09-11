Homem escala o Cristo Redentor e salta de paraquedas da mão do monumento

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

Um homem invadiu o monumento do Cristo Redentor na manhã desta quarta-feira (10) e realizou um salto de paraquedas a partir da mão direita da estátua, em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio.

O ato, considerado crime contra o patrimônio cultural, está sendo investigado pela Polícia Civil.

O salto de paraquedas foi feito na modalidade conhecida como base jump, quando é feito a partir de um ponto fixo, muitas vezes de alturas baixas, quando o risco é aumentado.

O pulo foi gravado pelo guia turístico David Moreira Figueiredo, que disse ao g1 não conhecer o homem que fez o salto, mas que não sabia que se tratava de um salto irregular. Para ele, o salto poderia ser uma gravação publicitária. Veja o vídeo aqui.

"Eu estava levando meus clientes para visitar o Cristo Redentor quando fomos surpreendidos. Um dos seguranças nos informou que havia alguém no braço do monumento. No mesmo instante, peguei meu drone para tentar registrar as imagens", contou.

"Todos nós acreditamos que se tratava de uma gravação oficial, talvez de alguma propaganda. Mas, quando percebemos a movimentação diferente na entrada, ficou claro. Era um invasor que havia subido sem autorização", explicou David.

David também disse ter visto a Polícia Militar chegando no santuário para tentar identificar o homem que havia pulado.

"Quando cheguei lá para visita a polícia estava subindo para tentar buscar ele", escreveu David.

Investigação em andamento

A ocorrência foi registrada pelo Santuário Cristo Redentor na 7ª Delegacia de Polícia (Santa Teresa). O monumento, que pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro, é tombado como patrimônio histórico e cultural.

A Polícia Militar foi acionada logo após o salto. Já a Polícia Civil informou que solicitou as imagens das câmeras de segurança do Santuário e determinou a realização de perícia no local para ajudar na identificação dos autores.

Em nota enviada ao g1, os investigadores disseram que dois homens participaram da ação ilegal.

"No início da manhã desta quarta-feira, 10 de setembro, dois homens violaram o monumento ao Cristo Redentor, acessaram indevidamente o braço direito da imagem e saltaram de paraquedas em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas. Devido à violação de patrimônio, a Polícia Militar foi acionada e o caso foi registrado pelo Santuário Cristo Redentor na 7ª DP (Santa Teresa) como crime contra o patrimônio cultural, que pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro. A autoridade policial solicitou imagens de câmeras do Santuário e a perícia será realizada no local, a fim de auxiliar na identificação dos autores. A investigação está em andamento", dizia a nota da Polícia Civil.

Em julho desse ano, um turista francês foi autuado pela Polícia Civil após pousar com um paraquedas na área do Cristo Redentor. Ele foi enquadrado no artigo 132 do Código Penal, que trata sobre "expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente". A pena para esse crime pode chegar a um ano de prisão.