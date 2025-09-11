Norte Pioneiro vai receber investimento milionário para reforçar segurança no trânsito

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Esta quarta-feira (10) foi marcada por mais um investimento milionário para o Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou uma emenda de R$100 milhões para reforçar a sinalização viária nos 399 municípios do Estado. Apenas no Norte Pioneiro, a previsão é de mais de R$ 11,5 milhões de investimentos, que devem garantir novas placas, pinturas e outros serviços que vão ajudar a deixar o trânsito mais seguro para motoristas e pedestres.

O recurso faz parte do programa Sinaliza Paraná, uma iniciativa promovida pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). O anúncio foi feito na abertura do 83º Encontro Nacional dos Detrans, que acontece em Foz do Iguaçu e reúne profissionais dos departamentos de trânsito de todo o País e também dos países vizinhos, além de especialistas do setor e prefeitos de diversas cidades.

Durante o evento, o governador Ratinho Junior destacou a importância do projeto, que busca melhorar a segurança no trânsito em todo o Estado. “Nosso objetivo é reforçar a segurança no trânsito no Paraná, com novas placas e pinturas nas ruas, assim como já fizemos nas estradas estaduais. Isso diminui o número de acidentes, salva vidas e melhora a mobilidade das pessoas”, disse o governador

Todos os municípios do Estado poderão formalizar o termo de cooperação através do edital de chamamento público, disponível no site do Detran-PR. Serão liberados de R$ 345 mil a R$ 862,5 mil por cidade, proporcionalmente ao número de habitantes.

“Este aporte vai capilarizar os investimentos em sinalização viária em todas as cidades do Estado. Com isso, reforçamos o papel do Paraná como uma referência nas ações de trânsito e de atendimento ao cidadão, facilitando e melhorando a vida das pessoas lá na ponta”, afirmou o governador.

O valor varia para cada cidade, levando em conta a quantidade de moradores. Segundo as informações do edital, cidades com até 15 mil habitantes receberão até R$ 345 mil, enquanto cidades com população entre 15 e 30 mil habitantes, podem receber até R$ 480 mil. Cidades maiores, com até 50 mil habitantes serão contempladas com valores ainda maiores, podendo receber até R$ 570 mil. Já as cidades com população acima de 50 mil habitantes podem receber até R$ 862.500 mil.

Quanto cada cidade pode receber

Com o novo investimento, a expectativa é que o Norte Pioneiro receba mais de R$ 11,5 milhões voltados à segurança no trânsito. A maior parte dos municípios da região tem menos de 15 mil habitantes, como Abatiá, Barra do Jacaré, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Figueira, Guapirama, Jaboti, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Nova Fátima, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista e Tomazina. Cada uma dessas cidades poderá receber até R$ 345 mil, somando aproximadamente R$ 6,9 milhões.

Já Andirá, Carlópolis, Ibaiti, Siqueira Campos e Wenceslau Braz, que têm entre 15 e 30 mil moradores, se enquadram na segunda faixa do edital. Para elas, o repasse pode chegar a R$ 480 mil por município, totalizando R$ 2,4 milhões.

Os maiores valores ficam para as cidades mais populosas: Bandeirantes, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Cada uma deve receber até R$ 570 mil, o que representa R$ 2,28 milhões no total.

Somando tudo, o Norte Pioneiro pode contar com R$ 11,58 milhões para reforçar a sinalização viária, tanto horizontal, com pinturas nas ruas, quanto vertical, com instalação de novas placas. O recurso tem como objetivo aumentar a segurança de motoristas e pedestres, além de contribuir para a qualidade de vida dos moradores da região.