Morte de servidora da prefeitura causa comoção em Jaguariaíva

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A morte da servidora pública da prefeitura de Jaguariaíva, Helen Rosina Nusda, causou comoção entre a população do município. A Administração Municipal lamentou a morte da servidora que morreu nesta quarta-feira (10) em Curitiba.

Em nota, a prefeitura destacou a dedicação e profissionalismo da servidora durante seu período de atuação no município de Jaguariaíva. A profissional foi descrita como uma pessoa que desempenhava seu trabalho com dedicação e profissionalismo em cada projeto desenvolvido com contribuição fundamental para o crescimento e desenvolvimento da cidade.

Conforme as informações apuradas pela reportagem da Folha, Helen teria morrido após complicações devido a uma cirurgia.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento.