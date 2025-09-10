11°C 30°C
Caminhos do Paraná chega a Wenceslau Braz e nove municípios do Norte Pioneiro

Caravana vai percorrer a região do Angra Doce proporcionando novas experiências para os visitantes e moradores da região

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
10/09/2025 às 18h18
Circuito passará por nove cidades da região, fomentando o turismo e movimentando a economia. Foto: Jefferson Figueira

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

De maneira inédita, o Norte Pioneiro receberá uma caravana de trailers e motorhomes que vão percorrer nove cidades, fomentando o turismo regional e valorizando as belezas naturais. O Circuito Caminhos do Paraná está prestes a chegar na região, prometendo movimentar a economia regional.

Com apoio institucional do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do turismo no Estado –, a programação vai levar atrações gastronômicas, culturais, sociais e ambientais às cidades da região. A data oficial da chegada da Caravana ainda não foi divulgada, mas deve ser anunciada nos próximos dias.

Nesta etapa do projeto, a Caravana percorrerá cerca de 400 quilômetros, visitando nove cidades do Norte Pioneiro. De acordo com as primeiras informações divulgadas sobre sua chegada, a Caravana terá como primeiro ponto de visita a cidade de Ribeirão Claro.

Em seguida, passará pelas cidades de Wenceslau Braz, Santana do Itararé, Salto do Itararé, Siqueira Campos, Quatiguá, Joaquim Távora, Carlópolis, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, cidades da região com grande potencial turístico, e que serão amplamente beneficiadas economicamente.

Neste ano, o Caminhos do Paraná já realizou duas etapas de suas viagens. A primeira, realizada no mês de maio, passou por nove municípios das regiões Noroeste e Oeste do Estado. Segundo dados oficiais, a Caravana movimentou cerca de R$ 700 mil no setor turístico destas cidades, uma movimentação significativa para a economia.

Já a segunda etapa, que foi finalizada no dia 10 de agosto, a Caravana visitou 11 cidades dos Campos Gerais, e movimentou cerca de R$ 1 milhão na economia. Nesta etapa, o grupo composto por 25 trailers e motorhomes visitou os municípios levando atrações gratuitas a milhares de moradores e aquecendo o comércio e serviços turísticos locais.

Em cada município visitado, o comboio, em parceria com prefeituras locais, organiza programações que valorizaram a gastronomia, o artesanato e as culturas típicas paranaenses, por meio de apresentações artísticas e shows musicais.

A expectativa é de que a movimentação econômica no Norte Pioneiro registre um crescimento expressivo nos próximos meses. A região se destaca por seu potencial turístico diversificado, que engloba desde o turismo de aventura, com trilhas, esportes radicais e contato direto com a natureza, até experiências gastronômicas que valorizam a culinária local e típica da região. Além disso, o turismo religioso, cultural e histórico também contribui significativamente para atrair visitantes de diferentes partes do estado e do país.

