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Norte Pioneiro pode enfrentar novas tempestades nesta segunda-feira

Avisos amarelo e laranja do Inmet apontam risco de chuva forte, rajadas de até 100 km/h e queda de granizo até o fim do dia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
05/10/2026 às 13h56
Norte Pioneiro pode enfrentar novas tempestades nesta segunda-feira
Tempo fechado em dia de chuva em Wenceslau Braz. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de um domingo de eleições marcado pela instabilidade e pela chuva em diferentes pontos da região, o Norte Pioneiro segue em atenção nesta segunda-feira (5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou municípios da região sob dois alertas de tempestade, com possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo.

Os avisos são classificados nas cores amarela, de “perigo potencial”, e laranja, de “perigo”. Ambos permanecem válidos até as 23h59 desta segunda-feira.

Alerta laranja prevê ventos de até 100 km/h

O cenário mais preocupante é indicado pelo alerta laranja. Segundo o Inmet, as áreas abrangidas pelo aviso podem registrar chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.

As rajadas de vento podem variar entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de queda de granizo. O instituto alerta para risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O alerta amarelo também segue até o fim desta segunda. Neste caso, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo.

O risco de ocorrências é considerado menor, mas ainda há possibilidade de cortes de energia, danos em lavouras, queda de galhos e pontos de alagamento.

Dia de tempo fechado em Wenceslau Braz. Foto: Davi Martins/Folha Extra
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