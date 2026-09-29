Norte Pioneiro continua em alerta para tempestades severas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de vendavais deixarem um cenário de estragos em cidades paranaenses, o tempo severo volta a colocar o Norte Pioneiro em atenção. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém a região sob alerta laranja de perigo para tempestades, com possibilidade de ventos entre 60 e 100 km/h, chuva intensa e queda de granizo.

O aviso ganha ainda mais peso diante das ocorrências registradas nas últimas horas no Estado. Em Sapopema, por exemplo, poucos minutos de ventania foram suficientes para arrancar o telhado de um hotel, derrubar árvores e provocar danos em imóveis. Agora, a preocupação se volta para uma nova rodada de instabilidade.

De acordo com o Inmet, podem ocorrer volumes entre 30 e 60 milímetros de chuva em apenas uma hora, com acumulados chegando a 50 a 100 milímetros ao longo do dia. As tempestades também podem vir acompanhadas de granizo e rajadas que podem alcançar os 100 km/h.

O nível laranja representa situação de perigo. Entre os impactos previstos pelo instituto estão interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

A instabilidade está associada à formação de um novo ciclone extratropical entre o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o Oceano Atlântico. O sistema dá origem a uma frente fria que avança pelo Centro-Sul do Brasil e aumenta as condições para temporais no Paraná.

Para quarta-feira (30), o cenário continua instável. A previsão oficial indica que setembro deve terminar com tempo chuvoso e muitas trovoadas no Paraná.

Durante tempestades, a orientação é não procurar abrigo embaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas.

Também é recomendado, quando possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.