Publicidade

Norte Pioneiro continua em alerta para tempestades severas

Inmet mantém região sob alerta laranja para chuva intensa, rajadas fortes e granizo; aviso aponta risco de quedas de árvores, falta de energia e alagamentos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
29/09/2026 às 15h44 Atualizada em 29/09/2026 às 15h48
Norte Pioneiro continua em alerta para tempestades severas
Dia de tempo fechado em Wenceslau Braz. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de vendavais deixarem um cenário de estragos em cidades paranaenses, o tempo severo volta a colocar o Norte Pioneiro em atenção. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém a região sob alerta laranja de perigo para tempestades, com possibilidade de ventos entre 60 e 100 km/h, chuva intensa e queda de granizo.

O aviso ganha ainda mais peso diante das ocorrências registradas nas últimas horas no Estado. Em Sapopema, por exemplo, poucos minutos de ventania foram suficientes para arrancar o telhado de um hotel, derrubar árvores e provocar danos em imóveis. Agora, a preocupação se volta para uma nova rodada de instabilidade.

De acordo com o Inmet, podem ocorrer volumes entre 30 e 60 milímetros de chuva em apenas uma hora, com acumulados chegando a 50 a 100 milímetros ao longo do dia. As tempestades também podem vir acompanhadas de granizo e rajadas que podem alcançar os 100 km/h.

O nível laranja representa situação de perigo. Entre os impactos previstos pelo instituto estão interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

A instabilidade está associada à formação de um novo ciclone extratropical entre o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o Oceano Atlântico. O sistema dá origem a uma frente fria que avança pelo Centro-Sul do Brasil e aumenta as condições para temporais no Paraná.

Para quarta-feira (30), o cenário continua instável. A previsão oficial indica que setembro deve terminar com tempo chuvoso e muitas trovoadas no Paraná.

Durante tempestades, a orientação é não procurar abrigo embaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas.

Também é recomendado, quando possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A programação passou por Cornélio Procópio, Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos. Foto: Divulgação
CAMPANHA Há 4 dias

Ratinho Junior, Sandro Alex e Curi fazem carreatas no Norte Pioneiro

Comitiva de campanha passou por cinco municípios da região nesta quinta-feira (24), com compromissos em Cornélio Procópio, Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos

 Inmet prevê queda de 3° a 5°C. Foto: Paulo Pires/GES
DEPOIS DA CHUVA Há 6 dias

Temperaturas devem cair até 5°C no Norte Pioneiro nas próximas horas

Inmet emitiu alerta para toda a região; aviso começou nesta quarta-feira (23) e segue até quinta-feira (24)

 Tempo fechado em Wenceslau Braz. Foto: Davi Martins/Folha Extra
PREVISÃO DO TEMPO Há 1 semana

Último dia de chuva no Norte Pioneiro: sol volta na quinta-feira

Após sequência de temporais e instabilidade, região terá vários dias de tempo firme e temperaturas em elevação; chuva deve retornar na próxima semana

 Além da chuva intensa, existe previsão de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Foto: Davi Martins/Folha Extra
MAIS UMA VEZ! Há 1 semana

Norte Pioneiro entra novamente em alerta para tempestades e vendavais

Aviso emitido pelo Inmet nesta terça-feira (22) prevê chuva intensa, queda de granizo e risco de alagamentos e quedas de árvores até o fim do dia

 O trabalho de terraplanagem passa de 90% de execução e as equipes da concessionária iniciam agora uma importante etapa: a pavimentação. Foto: EPR Litoral Pioneiro
OBRAS AVANÇAM Há 1 semana

Duplicação BR-369: EPR Litoral Pioneiro inicia pavimentação de novas faixas da rodovia

Obras avançam significativamente entre Jacarezinho e Cambará, e o trabalho de terraplanagem passa de 90% de execução. Nova etapa começa a transformar a rodovia

Publicidade
Últimas notícias
CONTRABANDO Há 1 hora

Homem é preso com três mil maços de cigarros contrabandeados na região
ELEIÇÕES 2026 Há 1 hora

“Marcelo Rangel vai surpreender. Sandro e Curi são fortes”: coordenador abre os bastidores das campanhas na região
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Prefeitura de Siqueira Campos abre concurso público com salários de até R$ 16,6 mil
TV ASSEMBLEIA Há 2 horas

Programa Sou Cidadão mostra como a indústria paranaense acolhe trabalhadores migrantes
CLIMA QUENTE! Há 2 horas

Em protesto ao fim das bets, clubes ameaçam parar o Brasileirão

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 29 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO BAILE REGIONAL DA TERCEIRA IDADE
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados