Publicidade

Prepare o guarda-chuva: Norte Pioneiro terá sequência de quase dez dias com chuva

Previsões do Simepar para diferentes cidades da região indicam chuva recorrente até a próxima semana, com breve período de tempo firme e temperaturas que podem passar dos 30°C

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
06/10/2026 às 16h36
Prepare o guarda-chuva: Norte Pioneiro terá sequência de quase dez dias com chuva
Em Wenceslau Braz chove desde as primeiras horas desta terça-feira (06). Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Quem estava esperando uma sequência de dias de sol no Norte Pioneiro vai precisar ter um pouco mais de paciência. As previsões do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indicam que a chuva deve continuar fazendo parte da rotina dos moradores durante praticamente os próximos dez dias.

Dados consultados nesta terça-feira (06) para Wenceslau Braz, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Cornélio Procópio e Carlópolis mostram um cenário semelhante: após a chuva desta terça, a região terá alguns períodos de melhora, mas a instabilidade volta e deve persistir durante boa parte da próxima semana.

Nesta terça: Wenceslau Braz aparece com o maior acumulado, de 16,1 mm, seguida por Santo Antônio da Platina, com 14,6 mm; Cornélio Procópio, 14,5 mm; Jacarezinho, 14,4 mm; Siqueira Campos, 13,7 mm; e Carlópolis, 12,3 mm.

Calor antes de mais chuva

Depois desta terça-feira, a chuva deve continuar na quarta-feira (07) e quinta-feira (08). Apesar da sequência de instabilidade, a chuva não deve cair de maneira contínua durante as duas semanas. A previsão aponta momentos de melhora e até uma elevação significativa das temperaturas antes de uma nova rodada de precipitações.

A sexta-feira (09) aparece como o principal período de tempo firme nas cidades analisadas. Com a diminuição das chuvas, as temperaturas devem subir rapidamente.

Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio podem registrar máximas de 31°C. Em Carlópolis, os termômetros podem chegar aos 30°C, enquanto Wenceslau Braz e Siqueira Campos têm máxima prevista de 29°C.

A trégua, porém, deve durar pouco.

Chuva volta no fim de semana

A partir de sábado (10), os modelos do Simepar voltam a indicar chuva nas diferentes áreas do Norte Pioneiro. O cenário de instabilidade permanece no domingo (11) e avança pela próxima semana.

Segunda (12), terça (13) e quarta-feira (14) aparecem com indicação de chuva em praticamente todas as cidades analisadas. Em alguns municípios, a instabilidade ainda permanece na quinta-feira (15).

A tendência também é acompanhada por uma queda nas temperaturas. Depois das máximas próximas ou superiores aos 30°C na sexta-feira, os termômetros voltam a ficar próximos dos 25°C em diferentes pontos da região nos dias seguintes.

Tempo fechado em dia de chuva em Wenceslau Braz. Foto: Davi Martins/Folha Extra
REGIÃO EM ALERTA Há 1 dia

Norte Pioneiro pode enfrentar novas tempestades nesta segunda-feira

Avisos amarelo e laranja do Inmet apontam risco de chuva forte, rajadas de até 100 km/h e queda de granizo até o fim do dia

 Dia de tempo fechado em Wenceslau Braz. Foto: Davi Martins/Folha Extra
VENTOS DE ATÉ 100 KM Há 1 semana

Norte Pioneiro continua em alerta para tempestades severas

Inmet mantém região sob alerta laranja para chuva intensa, rajadas fortes e granizo; aviso aponta risco de quedas de árvores, falta de energia e alagamentos

 A programação passou por Cornélio Procópio, Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos. Foto: Divulgação
CAMPANHA Há 2 semanas

Ratinho Junior, Sandro Alex e Curi fazem carreatas no Norte Pioneiro

Comitiva de campanha passou por cinco municípios da região nesta quinta-feira (24), com compromissos em Cornélio Procópio, Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos

 Inmet prevê queda de 3° a 5°C. Foto: Paulo Pires/GES
DEPOIS DA CHUVA Há 2 semanas

Temperaturas devem cair até 5°C no Norte Pioneiro nas próximas horas

Inmet emitiu alerta para toda a região; aviso começou nesta quarta-feira (23) e segue até quinta-feira (24)

 Tempo fechado em Wenceslau Braz. Foto: Davi Martins/Folha Extra
PREVISÃO DO TEMPO Há 2 semanas

Último dia de chuva no Norte Pioneiro: sol volta na quinta-feira

Após sequência de temporais e instabilidade, região terá vários dias de tempo firme e temperaturas em elevação; chuva deve retornar na próxima semana

Publicidade
Últimas notícias
ADI-PR Há 7 horas

06 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
TEMPO INSTÁVEL Há 7 horas

Prepare o guarda-chuva: Norte Pioneiro terá sequência de quase dez dias com chuva
POLÍTICA PARANAENSE Há 7 horas

Ratinho Junior diz que fará transição com Moro da melhor forma possível
EDUCAÇÃO Há 8 horas

Jaguariaíva apresenta práticas de alfabetização e literatura em seminário regional
HOMICÍDIO Há 8 horas

Homem é preso suspeito de matar colega com golpes de machado no Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 06 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados