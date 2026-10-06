Prepare o guarda-chuva: Norte Pioneiro terá sequência de quase dez dias com chuva

Em Wenceslau Braz chove desde as primeiras horas desta terça-feira (06). Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Quem estava esperando uma sequência de dias de sol no Norte Pioneiro vai precisar ter um pouco mais de paciência. As previsões do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indicam que a chuva deve continuar fazendo parte da rotina dos moradores durante praticamente os próximos dez dias.

Dados consultados nesta terça-feira (06) para Wenceslau Braz, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Cornélio Procópio e Carlópolis mostram um cenário semelhante: após a chuva desta terça, a região terá alguns períodos de melhora, mas a instabilidade volta e deve persistir durante boa parte da próxima semana.

Nesta terça: Wenceslau Braz aparece com o maior acumulado, de 16,1 mm, seguida por Santo Antônio da Platina, com 14,6 mm; Cornélio Procópio, 14,5 mm; Jacarezinho, 14,4 mm; Siqueira Campos, 13,7 mm; e Carlópolis, 12,3 mm.

Calor antes de mais chuva

Depois desta terça-feira, a chuva deve continuar na quarta-feira (07) e quinta-feira (08). Apesar da sequência de instabilidade, a chuva não deve cair de maneira contínua durante as duas semanas. A previsão aponta momentos de melhora e até uma elevação significativa das temperaturas antes de uma nova rodada de precipitações.

A sexta-feira (09) aparece como o principal período de tempo firme nas cidades analisadas. Com a diminuição das chuvas, as temperaturas devem subir rapidamente.

Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio podem registrar máximas de 31°C. Em Carlópolis, os termômetros podem chegar aos 30°C, enquanto Wenceslau Braz e Siqueira Campos têm máxima prevista de 29°C.

A trégua, porém, deve durar pouco.

Chuva volta no fim de semana

A partir de sábado (10), os modelos do Simepar voltam a indicar chuva nas diferentes áreas do Norte Pioneiro. O cenário de instabilidade permanece no domingo (11) e avança pela próxima semana.

Segunda (12), terça (13) e quarta-feira (14) aparecem com indicação de chuva em praticamente todas as cidades analisadas. Em alguns municípios, a instabilidade ainda permanece na quinta-feira (15).

A tendência também é acompanhada por uma queda nas temperaturas. Depois das máximas próximas ou superiores aos 30°C na sexta-feira, os termômetros voltam a ficar próximos dos 25°C em diferentes pontos da região nos dias seguintes.