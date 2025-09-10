11°C 30°C
Arapoti realiza ações do Setembro Amarelo e orienta sobre atendimento em saúde mental

Campanha Setembro Amarelo em Arapoti leva palestras a empresas e orienta população sobre fluxo de atendimento em saúde mental no município

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
10/09/2025 às 17h01
Arapoti realiza ações do Setembro Amarelo e orienta sobre atendimento em saúde mental
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O Centro de Especialidades Médicas de Arapoti está promovendo uma série de palestras em empresas e instituições do município durante o mês de setembro, em alusão ao Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio. As atividades têm como foco conscientizar a população sobre a importância de falar sobre o tema, combater estigmas relacionados à saúde mental e reforçar a necessidade de buscar ajuda diante de sinais de sofrimento emocional.

As ações já realizadas destacaram a relevância de desmistificar tabus ligados à ideação suicida, abordando ainda questões como ansiedade, depressão e outros transtornos que impactam diretamente o bem-estar da população. A equipe responsável também apresentou como funciona o fluxo de atendimento em saúde mental oferecido pelo município, com orientações claras sobre onde e como procurar apoio especializado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o primeiro passo para qualquer pessoa que apresente sintomas relacionados à saúde mental é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua área de abrangência. Na UBS, os profissionais realizam a chamada estratificação em saúde mental, um procedimento que avalia o grau de risco e define o encaminhamento adequado para cada caso.

Nos casos classificados como de baixo e médio risco, o atendimento é feito no Ambulatório de Saúde Mental, que funciona no próprio Centro de Especialidades Médicas de Arapoti. Esse serviço é voltado a pessoas que necessitam de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, mas que não apresentam situações de emergência. Já nos casos considerados de alto risco, o encaminhamento é realizado diretamente para o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), onde o atendimento é intensivo e multiprofissional.

A Secretaria reforça que o município dispõe de uma rede estruturada para atender diferentes níveis de complexidade em saúde mental, garantindo suporte contínuo à população. A proposta das palestras, segundo a equipe organizadora, é aproximar a comunidade dos serviços oferecidos, reduzir barreiras de acesso e estimular a procura por ajuda de forma precoce, sempre que necessário.

As iniciativas integram o calendário oficial do Setembro Amarelo em Arapoti e reforçam que cuidar da saúde mental é fundamental, além de destacar que buscar apoio especializado é um passo essencial para a prevenção ao suicídio.

