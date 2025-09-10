Homem é preso em Sengés por agredir a irmã e furtar lojas para comprar drogas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Na tarde da última segunda-feira (08), um jovem foi detido em Sengés, nos Campos Gerais, acusado de agredir a própria irmã dentro de casa. Além das agressões, ele também é acusado por uma série de furtos cometidos na cidade.

De acordo com as informações da Polícia Civil do município, uma equipe foi acionada após o agressor, de 28 anos, bater na irmã e fugir de casa. Após diligências, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), ele foi localizado na Vila São Pedro, onde foi detido e preso.

Além do caso de violência, os policiais constataram que se tratava de um indivíduo que é dependente químico, e que já havia sido preso em outras três ocasiões, principalmente por furtos cometidos em decorrência do vício em crack.

Acusado já estava sob investigação por furtos na cidade. Foto: PCPR

Nesta semana, ele estava sendo monitorado pela equipe de investigação da cidade, devido a uma nova série de furtos qualificados em residências e estabelecimentos comerciais, que as equipes constataram terem sido realizados por ele, que ainda estava utilizando tornozeleira eletrônica.

De acordo com as apurações e imagens de câmera de segurança, o suspeito agia de forma recorrente, subtraindo quantidades em dinheiro e objetos de fácil comercialização para manter o consumo de drogas.

Contudo, ele foi conduzido à Cadeia Pública de Sengés, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve responder pelos furtos e também pela agressão cometida contra a própria irmã.

A Delegacia de Polícia Civil do município destacou a importância da prisão do indivíduo, destacando ser um avanço importante no enfrentamento a criminalidade. “A prisão em flagrante representa mais um passo importante no enfrentamento da criminalidade no município, tanto no combate à violência doméstica quanto aos delitos patrimoniais”, afirmou.