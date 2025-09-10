Homem é preso em Sengés por agredir a irmã e furtar lojas para comprar drogas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
SENGÉS - Na tarde da última segunda-feira (08), um jovem foi detido em Sengés, nos Campos Gerais, acusado de agredir a própria irmã dentro de casa. Além das agressões, ele também é acusado por uma série de furtos cometidos na cidade.
De acordo com as informações da Polícia Civil do município, uma equipe foi acionada após o agressor, de 28 anos, bater na irmã e fugir de casa. Após diligências, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), ele foi localizado na Vila São Pedro, onde foi detido e preso.
Além do caso de violência, os policiais constataram que se tratava de um indivíduo que é dependente químico, e que já havia sido preso em outras três ocasiões, principalmente por furtos cometidos em decorrência do vício em crack.
Nesta semana, ele estava sendo monitorado pela equipe de investigação da cidade, devido a uma nova série de furtos qualificados em residências e estabelecimentos comerciais, que as equipes constataram terem sido realizados por ele, que ainda estava utilizando tornozeleira eletrônica.
De acordo com as apurações e imagens de câmera de segurança, o suspeito agia de forma recorrente, subtraindo quantidades em dinheiro e objetos de fácil comercialização para manter o consumo de drogas.
Contudo, ele foi conduzido à Cadeia Pública de Sengés, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve responder pelos furtos e também pela agressão cometida contra a própria irmã.
A Delegacia de Polícia Civil do município destacou a importância da prisão do indivíduo, destacando ser um avanço importante no enfrentamento a criminalidade. “A prisão em flagrante representa mais um passo importante no enfrentamento da criminalidade no município, tanto no combate à violência doméstica quanto aos delitos patrimoniais”, afirmou.