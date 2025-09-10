Juca Sloboda pede ajuda do Governo Federal para resolver impactos das taxas dos Estados Unidos

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - O prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda, integrou a comitiva de prefeitos dos Campos Gerais que viajaram a Brasília em busca de soluções para a crise causada pelas novas tarifas aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. O encontro aconteceu nesta terça-feira (09).

Durante a viagem, Juca esteve reunido com o vice-presidente da República e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e também com os deputados Beto Richa e Aliel Machado. Durante o encontro, o principal assunto foi a necessidade de apoio do governo federal para solucionar os impactos das novas tarifas aplicadas pelo governo dos Estados Unidos que já causam problemas em Jaguariaíva.

Tendo como carro chefe as indústrias do setor madeireiro, o mercado de trabalho de Jaguariaíva começou a ser afetado ainda no mês de julho, quando dias antes da aplicação das novas taxas dos Estados Unidos a indústria BrasPine anunciou férias coletivas para maioria dos funcionários. A justificativa da empresa é de que o mercado norte-americano é o principal destino de seus produtos, mas com as novas tarifas, as exportações ficaram inviáveis. Já na semana passada, a indústria anunciou o desligamento de cerca de 200 funcionários.

No âmbito municipal, o prefeito Juca Sloboda anunciou uma série de ações que serão promovidas pela prefeitura para amparar as pessoas que perderam seus empregos, como feirão de empregos e oferta de cursos de capacitação, entre outras estratégias que favoreçam a realocação destes trabalhadores no mercado de trabalho.

Outro ponto que foi abordado durante o encontro foi a queda na arrecadação dos municípios, efeito direto das dificuldades enfrentadas pelas empresas locais que tem no mercado norte-americano seus principais clientes. “É necessário que sejam tomadas medidas urgentes proteger empregos, a economia e garantir o desenvolvimento sustentável das nossas cidades”, destacou Sloboda.