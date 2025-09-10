8°C 27°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Juca Sloboda pede ajuda do Governo Federal para resolver impactos das taxas dos Estados Unidos

Município dos Campos Gerais foi afetado diretamente com a nova taxação e já soma mais de 200 demissões

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
10/09/2025 às 10h05
Juca Sloboda pede ajuda do Governo Federal para resolver impactos das taxas dos Estados Unidos
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - O prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda, integrou a comitiva de prefeitos dos Campos Gerais que viajaram a Brasília em busca de soluções para a crise causada pelas novas tarifas aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. O encontro aconteceu nesta terça-feira (09).

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Durante a viagem, Juca esteve reunido com o vice-presidente da República e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e também com os deputados Beto Richa e Aliel Machado. Durante o encontro, o principal assunto foi a necessidade de apoio do governo federal para solucionar os impactos das novas tarifas aplicadas pelo governo dos Estados Unidos que já causam problemas em Jaguariaíva.

Tendo como carro chefe as indústrias do setor madeireiro, o mercado de trabalho de Jaguariaíva começou a ser afetado ainda no mês de julho, quando dias antes da aplicação das novas taxas dos Estados Unidos a indústria BrasPine anunciou férias coletivas para maioria dos funcionários. A justificativa da empresa é de que o mercado norte-americano é o principal destino de seus produtos, mas com as novas tarifas, as exportações ficaram inviáveis. Já na semana passada, a indústria anunciou o desligamento de cerca de 200 funcionários.

No âmbito municipal, o prefeito Juca Sloboda anunciou uma série de ações que serão promovidas pela prefeitura para amparar as pessoas que perderam seus empregos, como feirão de empregos e oferta de cursos de capacitação, entre outras estratégias que favoreçam a realocação destes trabalhadores no mercado de trabalho.

Outro ponto que foi abordado durante o encontro foi a queda na arrecadação dos municípios, efeito direto das dificuldades enfrentadas pelas empresas locais que tem no mercado norte-americano seus principais clientes. “É necessário que sejam tomadas medidas urgentes proteger empregos, a economia e garantir o desenvolvimento sustentável das nossas cidades”, destacou Sloboda.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Itamara Soares dos Santos está desaparecida desde a tarde do último domingo (07). Foto: Divulgação
DESAPARECIDA Há 2 dias

Família procura por adolescente que comprou passagem e desapareceu em Jaguariaíva

Itamara Soares dos Santos, de 16 anos, foi vista pela última vez por volta das 17h00 deste domingo (07) na rodoviária, acompanhada de uma moça desconhecida

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 2 dias

Família pede exumação do corpo de bebê que morreu na região

Caso aconteceu no mês de julho no município de Jaguariaíva e familiares de Aylla Elloá seguem em busca de respostas

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
DIA DE FÉ Há 2 dias

Marcha para Jesus reunirá fiéis de Jaguariaíva em ato de fé e oração pela cidade

Evento religioso será realizado no dia 20, com orações programadas em diferentes pontos da cidade

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 2 dias

SAMAE entrega sistema de abastecimento para bairro rural de Jaguariaíva

São cerca de 10 km de nova rede que irá beneficiar 40 famílias do bairro Cerradinho

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 2 dias

Motorista perde o controle em curva e tomba carreta em Jaguariaíva

Acidente aconteceu na manhã da segunda-feira no trecho que liga o município a Piraí do Sul

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados