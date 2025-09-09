Carro despenca de barranco após motorista perder o controle em Wenceslau Braz

Moradores afirmam que não é a primeira vez que acidentes semelhantes ocorrem no local, o que reforça a necessidade de maior atenção às condições da via. As causas do ocorrido ainda serão investigadas.

Apesar do susto, ele estava consciente e foi encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião, onde passará por exames para avaliar possíveis lesões.

A cena chamou a atenção dos moradores e exigiu uma ação inusitada das equipes de resgate. Sem conseguir abrir as portas, os socorristas da saúde municipal precisaram retirar o motorista pelo porta-malas.

Testemunhas relataram à reportagem da Folha que o acidente aconteceu por volta das 18h30, e que o condutor seguia em direção à parte de trás do pátio quando, de repente, não conseguiu manter o controle do veículo. O carro caiu e ficou preso de forma dramática: uma lateral encostada no chão e a outra suspensa no ar, entre o muro e o barranco.

WENCESLAU BRAZ - O fim da tarde desta terça-feira (09) foi marcado por momentos de tensão em Wenceslau Braz , no Norte Pioneiro. Um motorista perdeu o controle do carro e despencou de um barranco na rua Vereador José Daler, via que dá acesso à entrada lateral do Pátio da Prefeitura.

