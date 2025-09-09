12°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Pastor revela visão e data da volta de Cristo em vídeo que viralizou; saiba quando

Muitos fiéis acreditam que não tem dia nem hora estabelecida para Jesus voltar à Terra

Por: DAVI MARTINS Fonte: BANDA B
09/09/2025 às 18h39
Pastor revela visão e data da volta de Cristo em vídeo que viralizou; saiba quando
Foto: Reprodução/YouTube

Um vídeo viralizou nas redes sociais e tem dado o que falar na web. O pastor sul-africano Joshua Mhlakela afirmou ter tido uma visão mostrando a data que Jesus retornaria para a Terra. O dia está mais perto do que muita gente imagina, se realmente for conforme o pastor.

“O arrebatamento está sobre nós, esteja você pronto ou não. Vi Jesus sentado em seu trono e pude ouvi-lo em alto e bom som dizendo: ‘Em breve voltarei'”, declarou Joshua em uma entrevista. Segundo ele, “Jesus retornará à Terra em 23 de setembro” para o “Juízo final”.

A suposta volta de Cristo deve acontecer durante o Rosh Hashaná, uma festa que acontece no primeiro dia do primeiro mês do calendário judaico.

O arrebatamento é uma crença cristã sobre o fim dos tempos e, segundo a crença, os escolhidos não devem passar pelos sete anos de caos e destruição, que acontece antes da volta de Jesus.

Porém, mesmo que Joshua tenha definido uma data para o retorno, muitos fiéis acreditam que não tem dia nem hora estabelecida para Jesus voltar à Terra.

Fonte original Portal Banda B.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Instagram
FORTUNA INESPERADA Há 6 dias

Empresário gaúcho deixa herança milionária para Neymar em testamento: “Me identifico com ele”

Um empresário solteiro e sem filhos, morador do Rio Grande do Sul, registrou um testamento deixando todos os seus bens para o jogador

Foto: Reprodução/Timburi Ouvintes
CASO MACABRO Há 1 semana

Mistério à Beira do Rio: Pescador encontra crânios e velas na beira do rio

Caso macabro aconteceu em São José dos Pinhais nesta segunda-feira (01) e criou especulações sobre um ritual religioso ou práticas de cunho esotérico

 Jornalista Mino Carta, fundador da revista Carta Capital. — Foto: Divulgação/Carta Capital
LUTO NO JORNALISMO Há 1 semana

Morre Mino Carta, jornalista que enfrentou o poder e marcou a história da imprensa brasileira.

Diretor e fundador da revista Carta Capital faleceu nesta terça-feira (2) no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Segundo a revista, ele 'lutava contra problemas de saúde'

 Julgamento começa às 09h00 desta terça-feira (02). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
JUSTIÇA BRASILEIRA Há 1 semana

Julgamento de Bolsonaro por trama golpista começa nesta terça-feira

Primeira Turma do STF vai decidir se réus devem ser condenados ou absolvidos

 No dia em que o Jornal Nacional, da TV Globo, completa 56 anos, ele mesmo virou notícia: vai ter nome novo na bancada a partir de 3 de novembro. Foto: Reprodução/Internet
FIM DE UMA ERA Há 1 semana

Após 29 anos, Willian Bonner deixa o Jornal Nacional; veja quem será o substituto

'Não estou pronto para me aposentar, só estava precisando mudar de ares e ter uma rotina nova', disse Bonner, que vai para o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados