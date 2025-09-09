Pastor revela visão e data da volta de Cristo em vídeo que viralizou; saiba quando

Um vídeo viralizou nas redes sociais e tem dado o que falar na web. O pastor sul-africano Joshua Mhlakela afirmou ter tido uma visão mostrando a data que Jesus retornaria para a Terra. O dia está mais perto do que muita gente imagina, se realmente for conforme o pastor.

“O arrebatamento está sobre nós, esteja você pronto ou não. Vi Jesus sentado em seu trono e pude ouvi-lo em alto e bom som dizendo: ‘Em breve voltarei'”, declarou Joshua em uma entrevista. Segundo ele, “Jesus retornará à Terra em 23 de setembro” para o “Juízo final”.

A suposta volta de Cristo deve acontecer durante o Rosh Hashaná, uma festa que acontece no primeiro dia do primeiro mês do calendário judaico.

O arrebatamento é uma crença cristã sobre o fim dos tempos e, segundo a crença, os escolhidos não devem passar pelos sete anos de caos e destruição, que acontece antes da volta de Jesus.

Porém, mesmo que Joshua tenha definido uma data para o retorno, muitos fiéis acreditam que não tem dia nem hora estabelecida para Jesus voltar à Terra.

